Demlikte kalan çayı sakın atmayın! İşte şaşırtan sebebi

Türk sofralarının vazgeçilmezi çay, yaz kış 7'den 70'e herkes tarafından içilen lezzetlerden biridir. Tiryakilerinin çok olduğu çay, içildikten sonra da sağladığı faydalarla herkesi şaşırtıyor. Özellikle iftarda demlediğiniz çayı fazla geldiğinde değerlendirebileceğiniz bu yöntemlere çok şaşıracaksınız. İşte demlikte kalan çayla yapabilecekleriniz.

Demlikte kalan çayı sakın çöpe atmayın!

Çay posasını süzün ve soğuyan demi boğaz ağrılarında ­gargara olarak kullanın.

Derinizdeki yaraların temizlenmesi, cildinizdeki yaraların temizlenmesi ve Antibiyotik etki göstermesi için çayı pamukla bu bölgelere tatbik ederek kullanabilirsiniz.

Güneş yanıklarına iyi gelir

Demlikte kalan, kullanılmış, ıslak çay poşetlerini derideki yanık bölgeye uygulamak acınızı hafifletmeye yardımcı olur.

Saçınızı şampuanladıktan sonra son su olarak bir çaydanlık ılık çayla durulayın. Saçlarınız ışıl ışıl olacak.

Çay posası bitkilerinizi besler

Saksıda yetiştirdiğimiz bitkilerin daha çabuk büyümesi, daha sağlıklı yetişmesi için yapmanız gereken tek şey; çay demini saksı dibine dökmek!

Diş eti problemlerine çare olabilir

Diş eti kanaması probleminiz varsa, ya da diş çekimi yapıldıktan sonra iyileşme sürecinde acı hissediyorsanız, soğuk su ile ıslattığınız çay poşetini acıyan bölgeye uygulayın. Hem kanamayı hem de ağrıyı durdurur.

Şöminede kül temizliği yapmadan önce etrafın kirlenmemesi için en akıllıca yöntem kül üzerine ıslak çay demi dökmektir. Böylece küller uçuşmadan şömineyi kolayca temizleyebilirsiniz.

Aynalarınızı parlatır

Aynalarınızı parlatmak için kalan çay demini soğuk suyla tekrar sulandırıp kullanabilirsiniz. Ahşap temizliğinde olduğu gibi aynaları da parlatır.

4 yemek kaşığı çayı, ılık suyla 5 dakika demleyin. Demi süzdükten sonra çayı ½ bardak esmer şekerle karıştırın ve şeker çözülene kadar bir kenarda bekletin. Bu arada eti tercihinize göre soğan, sarımsak ve baharatlarla pişireceğiniz kaba yerleştirin. Üzerine hazırladığınız çay karışımını döktükten sonra bu şekilde önceden ısıttığınız fırına koyun. Kırmızı et, çay sayesinde lokum gibi yumuşak olacak.

Ayak kokularını giderir

Ayaklarınızı iyice demlenmiş çayla karıştırdığınız ılık suda 20 dakika bekletin ve ayak kokusundan kurtulun.

Göz altı halkalarına son!

2 adet çay poşetini ılık suda ıslatın ya da üzerinden fazla zaman geçmediyse içtiğiniz çay poşetlerini de kullanabilirsiniz. Çay poşetlerini gözlerinizin üzerinde 20 dakika bekletin. Çayın içeriğindeki tanen maddesi gözlerinizdeki şişliğin inmesini sağlayacaktır.

Saçlarınız için doğal çözüm

Saçlarınızın doğal rengine geri dönmesi için; 3 çay poşetini bir bardak suda demleyin. Taze veya kuru şekildeki 1’er yemek kaşığı adaçayı ve biberiyeyi de çaya ekleyin. Bu şekilde 1 gün bekletin. Saçlarınızı şampuanla yıkadıktan sonra bu karışımı uygulayın ve durulamadan bir havluya sarın. Çayın beyaz saçları eski doğal rengine döndürmesi için bu uygulamayı birkaç kez tekrarlayın.

Taze demlenmiş çay, ahşap mobilya ve zemin temizliği için mükemmel bir üründür. Demleyip içtiğiniz çay poşetlerini yer silme kovasına bırakın. Daha sonra mobilyalarınızın tozunu bu kovaya batırdığınız yumuşak bir bezle silin. Aynı şekilde parkelerinizi de bu suyla temizleyin. Ahşap yüzeylerin ve parkenizin parladığına tanık olacaksınız.

Kaynamış çayı bir kaba koyarak buharı gözünüze gelecek biçimde başınızı üstüne koyun. Veya ılık çaya batırılmış pamuğu gözlerinize ve afına tatbik edin.

Buzdolabınız koku mu yapıyor?

Demlikte kalmış çay posalarını kurutarak bir kap içinde buzdolabının orta rafına yerleştirin, kokudan eser kalmayacaktır.