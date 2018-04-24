Demliklerinizi parlatmak için bir de bu yöntemi deneyin

DEMLİKTE OLUŞAN LEKELERDEN KURTULMANIN YOLLARI

Çay zamanla demlikleri sarartır ve parlaklığını yitirmesine neden olur. Hatta zamanla bu durum koku yapar bir hale bile gelir. Çay keyfinizi kaçırmamak için basit bir yöntemle bu sıkıntıdan kurtulabilirsiniz.

Demliğinizin içini suyla doldurun, suyun içerisine birkaç kaşık limon tuzu ekleyerek kaynatın. Bir süre kaynadıktan sonra bol suyla durulayın. Bu yöntem sayesinde hem çaydanlığınızdaki lekelerden hem de kireçten kurtulacaksınız.

ÇAYDANLIĞIN DIŞI DA İÇİ KADAR TEMİZ OLSUN

İlk gün ki gibi parlak bir çaydanlığa sahip olmak istiyorsanız içini yukarıdaki yöntemle temizledikten sonra dışı içinde bir miktar sirke ve karbonat kullanabilirsiniz. İster bu karışımla demliğinizi ovun isterseniz bu karışımın içerisinde belirli bir süre çaydanlığınızı bekletin. Böylece parlak bir çaydanlığa sahip olacaksınız.

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