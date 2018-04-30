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Demlik parlatma yöntemleri

Çay zamanla demlikleri sarartır ve parlaklığını yitirmesine sebep olur. Hatta zamanla bu durum koku yapar bir hale bile gelir. Çay keyfinizi kaçırmamak için basit bir yöntemle bu sıkıntıdan kurtulabilirsiniz.

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:08
Demlik parlatma yöntemleri

Demliğinizin içini suyla doldurun, suyun içerisine birkaç kaşık limon tuzu ekleyerek kaynatın. Bir süre kaynadıktan sonra bol suyla durulayın. Bu yöntem sayesinde hem çaydanlığınızdaki lekelerden hem de kireçten kurtulacaksınız.

PEKİ YA ÇAYDANLIĞINIZIN DIŞ GÖRÜNTÜSÜ?

İlk gün ki gibi parlak bir çaydanlığa sahip olmak istiyorsanız içini yukarıdaki yöntemle temizledikten sonra dışı içinde bir miktar sirke ve karbonat kullanabilirsiniz. İster bu karışımla demliğinizi ovun isterseniz bu karışımın içerisinde belirli bir süre çaydanlığınızı bekletin. Her iki yöntemde de sonuç ilk gün ki gibi parlak çaydanlık olacaktır.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 15:08
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