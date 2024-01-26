DEM'li vekilden TBMM'de bölücülük narası: Skandal 'Kürdistan' sözleri! Hain planları yinelediler

Terör örgütü PKK hain emelleri için, kalleşçe saldırılar düzenlerken; siyasi uzantısı HDP/DEM'de TBMM kürsüsünde açık açık 'bölücülük' naraları atıyor, Türkiye'nin milli birliği ve bütünlüğünü hedef alan açıklamalarda bulunuyor. Alçakça bir ifade de DEM Parti'nin Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten geldi.

SÖZDE KÜRDİSTAN HAYALİNİ HAYKIRDI: BÖLÜCÜLÜK NARASI ATTI!

Gülistan Kılıç Koçyiğit hain planları TBMM kürsüsünden açık açık vurgularcasına sözde Kürdistan hayalini haykırarak bölücülük narası attı. Gülistan Koçyiğit, "Kürdistan diyoruz, diyeceğiz, Kürdistan bir hakikattir. Tarihsel ve toplumsal bir hakikattir." dedi. Koçyiğit'in sözlerine TBMM sıralarından sert tepkiler geldi.

Öte yandan; Koçyiğit o sözleri sosyal medya hesabından da paylaşarak provokasyonun dozajını bilinçli bir biçimde artırdığını gözler önüne serdi.

HDP/DEM'li vekiller sistematik bir şekilde benzer 'hain' sözleri tekrar ediyor:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'A SELAM

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın geçtiğimiz aylarda, partisinin Kadın Meclisi toplantısında yaptığı konuşma terör örgütü ile ortaklığını bir kez daha kanıtlamıştı. Özgür Özel'in ittifak kurmak için yoğun çaba harcadığı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, kürsüden teröristbaşı Öcalan'a selam yollamış ve, "Sayın Öcalan için hapishanelerde açlık grevleri devam ediyor. Onların başlatmış olduğu onurlu nöbeti selamlıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'Lİ İBB'YE AİT MÜZE GAZHANE'DE TERÖR PROPAGANDASI

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hain terör saldırısı sonucu şehit düşen 9 kahraman askerimizin toprağa verildiği gün, terör örgütü propagandasına ev sahipliği yapmıştı. İBB'ye ait Müze Gazhane'de düzenlenen sözde etkinlikte konuşan HDP/DEM'li vekil Adalet Kaya, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük istemiş, etkisiz hale getirilen teröristler için ise "üzgün" olduğunu ima eden ifadeler kullanmıştı. Teröristbaşının hapiste tutulmasını "hukuksuzluk" olarak niteleyecek kadar ileri giden Kaya, "Orta Doğu coğrafyasına barışı getirecek en önemli aktör Öcalan'dır." demişti.