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Gündem DEM'li vekilden TBMM'de bölücülük narası: Skandal 'Kürdistan' sözleri! Hain planları yinelediler
Gündem

DEM'li vekilden TBMM'de bölücülük narası: Skandal 'Kürdistan' sözleri! Hain planları yinelediler

Yeniakit Publisher
2024-01-26 07:37:00 -

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki DEM Parti'nin Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit TBMM kürsüsünde skandal ifadeler kullandı. Gülistan Kılıç Koçyiğit, sözde Kürdistan hayalini açık ederek hain planları tekrar yineledi. Koçyiğit konuşmasında, "Kürdistan diyoruz, diyeceğiz, Kürdistan bir hakikattir. Tarihsel ve toplumsal bir hakikattir." gibi alçakça ifadelere yer verdi.

Terör örgütü PKK hain emelleri için, kalleşçe saldırılar düzenlerken; siyasi uzantısı HDP/DEM'de TBMM kürsüsünde açık açık 'bölücülük' naraları atıyor, Türkiye'nin milli birliği ve bütünlüğünü hedef alan açıklamalarda bulunuyor. Alçakça bir ifade de DEM Parti'nin Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten geldi.

SÖZDE KÜRDİSTAN HAYALİNİ HAYKIRDI: BÖLÜCÜLÜK NARASI ATTI!

Gülistan Kılıç Koçyiğit hain planları TBMM kürsüsünden açık açık vurgularcasına sözde Kürdistan hayalini haykırarak bölücülük narası attı. Gülistan Koçyiğit, "Kürdistan diyoruz, diyeceğiz, Kürdistan bir hakikattir. Tarihsel ve toplumsal bir hakikattir." dedi. Koçyiğit'in sözlerine TBMM sıralarından sert tepkiler geldi.

Öte yandan; Koçyiğit o sözleri sosyal medya hesabından da paylaşarak provokasyonun dozajını bilinçli bir biçimde artırdığını gözler önüne serdi.

HDP/DEM'li vekiller sistematik bir şekilde benzer 'hain' sözleri tekrar ediyor:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'A SELAM

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın geçtiğimiz aylarda, partisinin Kadın Meclisi toplantısında yaptığı konuşma terör örgütü ile ortaklığını bir kez daha kanıtlamıştı. Özgür Özel'in ittifak kurmak için yoğun çaba harcadığı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, kürsüden teröristbaşı Öcalan'a selam yollamış ve, "Sayın Öcalan için hapishanelerde açlık grevleri devam ediyor. Onların başlatmış olduğu onurlu nöbeti selamlıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'Lİ İBB'YE AİT MÜZE GAZHANE'DE TERÖR PROPAGANDASI

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hain terör saldırısı sonucu şehit düşen 9 kahraman askerimizin toprağa verildiği gün, terör örgütü propagandasına ev sahipliği yapmıştı. İBB'ye ait Müze Gazhane'de düzenlenen sözde etkinlikte konuşan HDP/DEM'li vekil Adalet Kaya, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük istemiş, etkisiz hale getirilen teröristler için ise "üzgün" olduğunu ima eden ifadeler kullanmıştı. Teröristbaşının hapiste tutulmasını "hukuksuzluk" olarak niteleyecek kadar ileri giden Kaya, "Orta Doğu coğrafyasına barışı getirecek en önemli aktör Öcalan'dır." demişti.

 

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Yorumlar

Nihat

Ortada hükümet var iktidar yok çok fazla özgür ülke olduk çoookkkk

Yozgat

Türkiye gibi Bir devlet görmedim baska devletde yapmis olsalardi .simdi ye kadar topragin altindalardi
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