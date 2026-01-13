DEM'li Belediyelerin emekçi oyunu!

"Personel fazlası var " bahanesiyle yerel seçimlerin ardında 1500 işçi ve memuru işten atan Diyarbakır'daki Dem Partili belediyeler bunların yerini kendi yandaşlarıyla doldurdu. 4 binden fazla yeni alım yapan belediyeler, davalarını kazanan emekçilerin tazminatlarıni ve haklarını ödemiyor, yargı kararlarını takmıyor.

Son olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 40 yeni işçi alacağını duyurdu.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu geçtiğimiz günlerde "Yargı kararları uygulanmayarak kamu zarara uğratılıyor " uyarısında bulunmuştu.

Dem Partili belediyeler emekçi oyunuyla kamu zararına neden oluyor.

Diyarbakır'da 1200 işçi ve 300 sözleşmeli memur olmak üzere 1500 kişi işten atıldı, yerlerine 4 binden fazla yeni alım yapıldı. "Personel fazlası var " diyerek kıyım yaparken, yandaş alımlarıyla belediyeler şişirildi ve mali olarak yönetilemez hale getirildi. Bazı belediyeler personel maaşlarını ve sosyal haklarını ödemiyor. Bazı belediyeler de işten çıkarılan işçilerin tazminat ve kanuni haklarını davalarını kazanmalarına rağmen ödemiyor.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu yargı kararlarının uygulanmamasının belediyeleri ciddi bir ekonomik yükün altına sokacağı ve kamu zararına neden olacağı uyarısında bulunmuştu.

Memur -Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir ve mağdur edilen emekçiler yargı kararlarına meydan okuyan Dem Partili belediye yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

ADALET NÖBETİNDE 563 GÜN GERİDE KALDI

Mahkeme kararlarına uymayan Dem Partili belediyeler yeni işçi alımlarına da hız kesmeden devam ediyor.

Davalarını kazanan emekçileri mağdur eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 40 yeni işçi daha alacağını duyurdu. 40 temizlik işçisi için duyurulan kararda mülakat şartlarının ilan edilmemesi "alınacak isimler önceden belirlenmiş " şeklinde yorumlandı.

İşten çıkarılan emekçilerin Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi önünde yürüttüğü oturma eyleminde ise 560 gün geride kaldı.

Mağdur emekçiler kentte etkili olan ağır kış şartlarına rağmen eylem yapıyor.