DEM'li Belediyelerden SDG skandalı...

Diyarbakır'da Dem Partili belediyeler, Kuzey Suriye halkına yardım adı altında SDG için yardım topladı ve bu işte de kamu personeli olan belediye personelini çalıştırdı. Skandal büyük tepki çekti.

Dem Partili belediyeler teröre yardım ve yataklık yapmaya devam ediyor.

Önce belediye personelinden bağış adı altında yardım topladılar,ardında da kamu kurumları olan belediyelerin imkanlarını kullanarak SDG'ye gönderdiler. Yükleme ve taşıma işi de yine kamu personeli olan belediye personeline yaptırıldı.

Skandal görüntülerin çekildiği yer Diyarbakır merkez Bağlar İlçe Belediyesi'ne ait bir merkez.

Benzer tablolar Dem Partili diğer belediyelerde de yaşandı.

Kamu imkanlarının bu iş için kullanılması büyük tepki çekti.

Dem Partili Bağlar Belediyesi Eşbaşkanlarının talimatıyla bu işin yapıldığı belirtildi.

Dem Partili belediyelerde çalışan örgüt sempatizanıları terör örgütü PKK/SDG'yi öven sosyal medya ve WhatsApp paylaşımlarıyla da gündeme gelmişti.

BELEDİYE PERSONELİNDEN TERÖRE DESTEK EYLEMİNE DAVET

Dem Parti, Rojava eylemleri adı altında provokasyonlara devam ediyor. 1 Eylül Pazar günü Diyarbakır'da yasa dışı yürüyüş ve eylem yapılması için hazırlık yapılıyor.

Dem Partili belediyelerde görev yapan örgüt sempatizanıları sosyal medyada ve WhatsAppta yaptıkları paylaşımlarla eylem çağrısı yapıyor,provokatif davranışlara imza atıyor.