  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Fidan İranlı mevkidaşı ile görüştü! ABD ve İran’ı Müzakereye davet ediyoruz! Türkiye her türlü desteğe hazır Çin'den Trump'a Küba resti! Havana hattında gerilim tırmanıyor Hani AK Parti onları evlere kapatıyordu? Kadın istihdamı laikçileri morarttı Şimşek'ten 2025 turizm karnesine tam not! Cari denge hedefinde turizm dopingi Türkiye'nin 2025 yılı ihracat rakamları açıklandı Suriye sınır kapılarında yeni dönem! Çalışmalar hızlandı! Ulus’ta Hamas ‘terörist’ Bağcılar’da Filistin dost İddianamede neler var neler! Yolsuzluk bağlantısında ‘yeğen’ skandalı Kandil’in aparatlarını sevindirdi Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Gündem DEM'li Belediyelerden SDG skandalı...
Gündem

DEM'li Belediyelerden SDG skandalı...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
DEM'li Belediyelerden SDG skandalı...

Diyarbakır'da Dem Partili belediyeler, Kuzey Suriye halkına yardım adı altında SDG için yardım topladı ve bu işte de kamu personeli olan belediye personelini çalıştırdı. Skandal büyük tepki çekti.

Diyarbakır'da Dem Partili belediyeler, Kuzey Suriye halkına yardım adı altında SDG için yardım topladı ve bu işte de kamu personeli olan belediye personelini çalıştırdı. Skandal büyük tepki çekti.
Dem Partili belediyeler teröre yardım ve yataklık yapmaya devam ediyor.
Önce belediye personelinden bağış adı altında yardım topladılar,ardında da kamu kurumları olan belediyelerin imkanlarını kullanarak SDG'ye gönderdiler. Yükleme ve taşıma işi de yine kamu personeli olan belediye personeline yaptırıldı.
Skandal görüntülerin çekildiği yer Diyarbakır merkez Bağlar İlçe Belediyesi'ne ait bir merkez.
Benzer tablolar Dem Partili diğer belediyelerde de yaşandı.
Kamu imkanlarının bu iş için kullanılması büyük tepki çekti.
Dem Partili Bağlar Belediyesi Eşbaşkanlarının talimatıyla bu işin yapıldığı belirtildi.
Dem Partili belediyelerde çalışan örgüt sempatizanıları terör örgütü PKK/SDG'yi öven sosyal medya ve WhatsApp paylaşımlarıyla da gündeme gelmişti.

BELEDİYE PERSONELİNDEN TERÖRE DESTEK EYLEMİNE DAVET
Dem Parti, Rojava eylemleri adı altında provokasyonlara devam ediyor. 1 Eylül Pazar günü Diyarbakır'da yasa dışı yürüyüş ve eylem yapılması için hazırlık yapılıyor.
Dem Partili belediyelerde görev yapan örgüt sempatizanıları sosyal medyada ve WhatsAppta yaptıkları paylaşımlarla eylem çağrısı yapıyor,provokatif davranışlara imza atıyor.

 

Bahçeli'den Mardin Nusaybin’deki alçak saldırıya sert tepki: Bayrak provokasyonun sorumlusu DEM Parti'dir
Bahçeli'den Mardin Nusaybin’deki alçak saldırıya sert tepki: Bayrak provokasyonun sorumlusu DEM Parti'dir

Gündem

Bahçeli'den Mardin Nusaybin’deki alçak saldırıya sert tepki: Bayrak provokasyonun sorumlusu DEM Parti'dir

Sokakları Karıştırmak İsteyen DEM Parti Eş Başkanı Tutuklandı
Sokakları Karıştırmak İsteyen DEM Parti Eş Başkanı Tutuklandı

Gündem

Sokakları Karıştırmak İsteyen DEM Parti Eş Başkanı Tutuklandı

DEM Parti YPG-PKK'ya destekte ısrar ediyor!
DEM Parti YPG-PKK'ya destekte ısrar ediyor!

Siyaset

DEM Parti YPG-PKK'ya destekte ısrar ediyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23