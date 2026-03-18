Hürmüz'de istediğini alamayan Trump ağladı! "Hürmüz'ü onlara bırakalım da görsün, aptallar..."

ABD Başkanı Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı paylaşımlarla Batılı müttefiklerine sert çıktı. Trump, İran’a yönelik "İran terör devletinin kalanını ‘tamamen ortadan kaldırırsak’ ve onu kullanan ülkeleri sözde ‘boğazdan’ sorumlu tutsak ne olurdu acaba? Bu, tepkisiz ‘müttefiklerimizin’ bazılarını çok hızlı bir şekilde harekete geçirirdi" ifadelerini kullandı. Bir diğer paylaşımında ise destek vermeyen ülkelere "aptallar" diyen Trump, "Unutmayın, dışarıdaki tüm o mutlak ‘aptallar’ için, İran herkes tarafından terörün bir numaralı devlet destekçisi olarak kabul ediliyor" dedi.