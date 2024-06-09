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Gündem DEM’li başkan indirdi CHP’li başkan sahip çıktı
Gündem

DEM’li başkan indirdi CHP’li başkan sahip çıktı

Yeniakit Publisher
2024-06-09 08:38:00 -

31 Mart yerel seçimlerini kazanan DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol'un 5 Nisan tarihinde mazbatasını alıp makamına geçtikten sonra makamında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirmesi tepkilere yol açmıştı. CHP Tatvan eski gençlik kolları başkanı Erkan Çakır o fotoğrafı atıldığı yerden alarak bakın neler söyledi.

DEM’li başkanın indirdiği Erdoğan Fotoğrafına CHP’li eski gençlik kolları başkanı sahip çıktı. Fotoğrafı atıldığı yerden alan Tatvan CHP eski gençlik kolları başkanı Erkan Çakır şunları söyledi;

“Değerli arkadaşlar dün akşamdan beri almış olduğum tehditlerden kaynaklı sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Tatvan belediyesinde indirilen fotoğrafına yapılan saygısızlığın, bir kere daha yapılacağını ön gördüğümden dolayı hava şartlarının uygun olamamasından kaynaklı Tatvan belediyesinin önüne sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını bırakmadım. Sayın Cumhurbaşkanı devletin manevi şahsiyetini temsil etmektedir. Ona yapılan her türlü saygısızlığın karşısında olan bir vatanseverim ben yalnız değilim meydanda boş değildir.”

DEM'li Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tepki çeken görüntüler ortaya çıktı
DEM'li Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tepki çeken görüntüler ortaya çıktı

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DEM'li Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tepki çeken görüntüler ortaya çıktı

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