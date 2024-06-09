DEM’li başkan indirdi CHP’li başkan sahip çıktı

DEM’li başkanın indirdiği Erdoğan Fotoğrafına CHP’li eski gençlik kolları başkanı sahip çıktı. Fotoğrafı atıldığı yerden alan Tatvan CHP eski gençlik kolları başkanı Erkan Çakır şunları söyledi;

“Değerli arkadaşlar dün akşamdan beri almış olduğum tehditlerden kaynaklı sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Tatvan belediyesinde indirilen fotoğrafına yapılan saygısızlığın, bir kere daha yapılacağını ön gördüğümden dolayı hava şartlarının uygun olamamasından kaynaklı Tatvan belediyesinin önüne sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını bırakmadım. Sayın Cumhurbaşkanı devletin manevi şahsiyetini temsil etmektedir. Ona yapılan her türlü saygısızlığın karşısında olan bir vatanseverim ben yalnız değilim meydanda boş değildir.”