DEM’lenirken hedef şaşırttı! Fatih Altaylı'dan büyük sahtekarlık
CHP, HDP/DEM Parti ile işbirliği yaparken ortalıkta 'gazeteciyim' diye dolanan Fatih Altaylı sanki AK Parti ile DEM işbirliği yapıyormuş gibi algı oluşturarak hem sahtekarlık yapıyor hem hedef şaşırtıyor.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Ortalıkta 'gazeteciyim' diye dolanan Fatih Altaylı, 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti ile CHP'nin işbirliğini örtbas etmeye çalışarak algı operasyonu çekmeye çalıştı.
AK Parti ile DEM Parti arasında gizliden gizliye yürüyen bir işbirliği olduğu yalanını söyleyecek kadar sahtekarlık yapan Altaylı "Ahmet Türk’ün sözleri yine de şaşırtıcı oldu. Türk, dün, hem de bir dönem CHP’ye yakın bir televizyonda “CHP Kürt sorununu çözemez, orada lider yok. Çözmeye kalkışsa da engellerler zaten” dedi. Bunun doğal sonucu olarak da iktidara yakın televizyonlar hemen Ahmet Türk’ün Kürt sorununu ancak AKP çözer demeye getirdiğini söylemeye başladılar" ifadeleriyle hedef şaşırtmaya kalkıştı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın 'İblisin evladı, ajan, mürted zındık' ifadeleriyle tanımladığı Fatih Altaylı, algı operasyonuna "Bakalım DEM Parti (HDP) seçim öncesi bu işbirliğinin meyvelerini seçimden sonra toplayabilecek mi! Yoksa iktidar bir kez daha “Çanak çömlek patladı” mi diyecek" şeklindeki rezil ifadelerle devam ederek sahtekarlıkta nerelere vardığını gözler önüne serdi.
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