Demirtaş'tan yerel seçim çağrısı! 'AK Parti'ye oy verin'

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal paylaşım sitesi sitesi Twitter'da dikkat çekmek için elinden geleni yaptı. AİHM kararına rağmen tahliye edilmemesine sitem eden Demirtaş yine AK Parti'ye saldırdı.

Sosyal paylaşım sitesi sitesi Twitter'da özellikle seçim dönemlerinde dikkat çekmek için elinden geleni yapan HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yine her zamanki gibi iftiralar atıp AK Parti'ye saldırdı.

"AK Parti'ye oy verin"

Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2023’e kadar tam 228 adet yeni cezaevi yapılıyormuş. Ay hadi inşallah, hepiniz bir şekilde girersiniz içeri. Giremeseniz de umudunuzu kaybetmeyin, önümüzde yerel seçimler var. AKP’ye oy verin, kesin içeridesiniz" ifadelerine yer verildi.