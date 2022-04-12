Demirtaş'tan Millet İttifakı'na uyarı gibi çağrı

Habertürk yazarı Kübra Par, Selahattin Demirtaş'ın geçtiğimiz gün cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Demirtaş'ın “İmamoğlu ya da ben” diyerek rest çektiğini yazan Par, köşesinde özetle şunları kaydetti:

"Gazeteci Candaş Tolga Işık, Selahattin Demirtaş'a avukatları aracılığı ile Mansur Yavaş’ın adaylığına nasıl baktığını sormuş.

Demirtaş cevabında özetle üç şey söylüyor.

1. “Biz cumhurbaşkanı adaylığında isimden çok ilkelere bağlı olup olmayacağına bakarız."

2. "Ben de aday olabilirim, iddiamı koruyorum."

3. "Şahsen Ekrem Bey'i başarılı ve kucaklayıcı buluyorum. Anadolu’da toplumsal karşılığı olduğunu görebiliyorum."

Bu yanıtın anlamı galiba şu: “Mümkünse İmamoğlu’nu aday gösterin. Onu göstermiyorsanız ben HDP’nin adayı olayım. İlla Mansur Yavaş derseniz oturup şartları konuşmamız lazım”...

Aslında Demirtaş’ın İmamoğlu’na işaret etmesinde şaşılacak bir durum yok. Ben asıl kendi adaylık iddiasını sürdürdüğüne dair bu kadar iddialı konuşmasına şaşırdım.

Asıl amacı muhalefete HDP seçmeninin oylarının çantada keklik olmadığını hatırlatmak olsa da bu kadar ben merkezci konuşması partisi içinde nasıl yankılanmıştır acaba?"