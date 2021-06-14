Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e rest

Terör soruşturmalarından cezaevinde yatan HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, muhalefet partilerinden HDP'ye yönelik gelen açıklamalara tepki gösterdi. Demirtaş, muhalefete HDP oylarını çantada keklik görmemeleri gerektiğini söyledi.

"Hiç kimse HDP’nin oylarını çantada keklik zannetmesin"

“Kapatma davasının sonucu ne olursa olsun demokratik siyasetten vazgeçmeyeceğiz. Ancak hiç kimse HDP’nin oylarını çantada keklik zannedip şu veya bu ittifakın altına otomatikman ekleyip toplama yaparak sonuç elde edeceğini düşünmesin. HDP, bu koşullarda hiçbir seçim ittifakının içinde olmadığını ve olmayacağını açıklarken son derece ciddi bir pozisyon almaktadır. Tüm kesimlerin, bu açıklamalardan sonuç çıkararak adım atmasında yarar var” diyen Demirtaş devamında şunları kaydetti:

"Şu, iyice anlaşılmalıdır; biz bunca bedeli, mevcut iktidar zihniyetinin yerine bir benzeri gelsin diye ödemiyoruz. Kimse bizi iki kötü arasında tercihe zorlamaya kalkmasın. Gerçek demokrasi ve hakiki bir barışı savunamayanlar, buna yürekten inanmayanlar Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olamazlar, en azından biz buna payanda olmayız.

Bu nedenle, herkesin şimdiden demokrasi ilkeleri etrafında buluşarak ortak bir gelecek vizyonunda anlaşması en doğrusudur. Buna karşı olan varsa da bugünden bilinmesinde fayda var. Seçim iş birliği ise sonraki iştir. Seçim dönemine girildiğinde bunlar da konuşulur. HDP Eş Genel Başkanlarının bu yöndeki açıklamaları çok net ve ön açıcıdır. Herkesin bu açıklamalara ciddiyetle kulak vermesi gerekir."

"Muhalefet HDP'yle diyalogdan kaçıyorsa tuhaflık var demektir"

Demirtaş, muhalefetin HDP ile diyalog konusunda çekinceli davrandığını savunarak, "Muhalefet, yasal bir parti olan HDP ile diyalogdan kaçıyorsa ortada bir tuhaflık var demektir. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmaya tenezzül etmeyenler HDP’ye ayar vermeye, rota çizmeye, akıl vermeye cüret edebiliyorsa burada da bir yanlışlık var demektir" dedi.