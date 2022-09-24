Demirtaş'ın uyurken bir tarafı açıkta mı kaldı? Yav bi git Allah aşkına

Fuat Uğur, terör suçlusu Selahattin Demirtaş’a şeref madalyası takacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi veriştirdi. "Bence battaniye göndersin. Zira cezaevinde uyurken bir tarafı açıkta kalıyor olmalı ki ilginç rüyalar görüp durmadan mektup yazıyor" ifadelerini kullanan Uğur, Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terör suçlusu Selahattin Demirtaş’a sahip çıkarak HDP’nin oylarını almayı kafasına koyduğundan beri gözü ne PKK’nın katlettiği şehitlerimizi, ne HDP’lilerin dağlara kaçırdığı 14-15 yaşındaki kız çocuklarımızı ne de Diyarbakır Annelerini görüyor.

Demirtaş’a şeref madalyası takacakmış.

Bence battaniye göndersin. Zira cezaevinde uyurken bir tarafı açıkta kalıyor olmalı ki ilginç rüyalar görüp durmadan mektup yazıyor.

Son mektubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite arkadaşlarına devlet kurumlarında hiç yer vermediğini belirterek oradan üniversitede arkadaşının ve onlarla fotoğrafının olmadığı sonucuna varıp Cumhurbaşkanı’nın diplomasının “sahteliği”ne dair çıkarımda bulunuyor. Sonra da tam bir “zekâ pırıltısı” ile aşağıdaki iki soruyu yöneltiyor:

1-Neden bugüne kadar bir tek hoca çıkıp da 'O benim öğrencimdi' demedi?

2-Kaç çeşit makarna yemeği yapabiliyorsun? En az 10 çeşit yapamıyorsan kesinlikle üniversite okumamışsındır.

Zavallı Demirtaş…

Cahillikte mertebe olsa en başa yerleşebilecek kapasiten var.

Birinci şıktan başlayalım. CHP’li eski vekil İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde öğretim üyesi olan AYDIN AYAYDIN “Tayyip Erdoğan benim öğrencimdi, sınıfta görüyordum” demişti zaten. Eğer çok istiyorsan haberi(*) oku.

Diğerlerinin cevabı toptan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde okudu, ben Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde. Ama okulu bitirdiğimizde İstanbul’daki okul Marmara Üniversitesi’ne bağlı İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi’ne, Ankara’daki de Gazi Üniversitesi’ne bağlı İktisadi ve ticari Bilimler Fakültesi’ne dönüşmüştü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli benim hocamdı. Kemal Kılıçdaroğlu da bizim okuldan (Ankara) mezun.

Bir kere Erdoğan’ın okul arkadaşlarıyla fotoğrafı var mı yok mu bilmiyoruz. Sen de bilmiyorsun Demirtaş. İkincisi adam okuldayken niye makarna yapsın, zaten İstanbul’da ikamet ediyor. Başka şehirde yurtta ya da bekâr evinde kalmıyor ki. Ayrıca makarna pişirmeyi bilmediğine dair fikri nereden edindin?

Gelelim BİZİM AKADEMİLERİN özelliğine.

Akademilerde devam zorunluluğu yoktu. Ben ilk iki yıl devam ettim. Devam dediysem sınıf yerine kantine gidip, 10-15 kişilik arkadaş topluluğuyla laklak yapıp, babamızın gönderdiği parayı “hak etmek için” amfide üstünkörü bir ders dinleyip, öğleden sonra da ya sinemaya gidiyor ya da bir yerlerde takılıyorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle yapmıyordu şüphesiz çünkü okula başladığında geçici işçi statüsüyle İETT’ye girmiş, aynı zamanda da İETT spor futbol kulübünde oynamıştı. Kurumla bağı ise okulu bitirdiği 1981 yılında kesilmişti. O dönemde bir yandan da siyasete ısınıyor, toplantılar yapıyordu. Devam zorunluluğu olmadığı için okula ancak ilk yıl gitmiş olabilir. Akademilerde onun durumunda olan binlerce kişi vardı. Biz sınava girdiğimizde amfidekilerin üçte ikisini tanımazdık misal. İnsanlar ya çalışır ya da bizim gibi sürterler, yılın sonunda bir-iki ay kapanıp ders çalışarak sınavlara hazırlanırlardı. Ben de son iki yıl babam para göndermeyi kesince çalışmaya başladım ve “kantin devamlılığını” bırakmak zorunda kaldım. Ondan sonra sınavlara girdiğimde de tanıdık kimse kalmamıştı etrafta.

Dolayısıyla da Cumhurbaşkanı’nın iyi tanıyacak kadar Akademi’de arkadaşının olduğunu sanmıyorum. Eğer varsa da bilmem.

Kısacası bizim okulların özelliğini Kemal Kılıçdaroğlu iyi bildiği için ne demek istediğimi anlayacak ve Selahattin Demirtaş’a eminim üstünü örtmesi için bir battaniye gönderecektir! Madalyadan daha işlevseldir... Aklı bir hayli tıngırdamış zaten, bir de ötesini berisini üşütmesin maazallah. Sonra AİHM’den, af örgütüne, DW ve Reuters’ten büyükelçilere kadar hepsi cırcırı için geçmiş olsun demek üzere Edirne’nin yolunu tutar.

(*)https://www.milliyet.com.tr/siyaset/erdogan-hakkindaki-o-iddiayi-chpli-vekil-yalanladi-1872108"