Demirtaş’ın tahliyesi hayırlı mı olur!
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin dünkü grup toplantısında yaptığı açıklamaları yorumlayan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, "Demirtaş’ın tahliyesi hayırlı mı olur!" başlıklı yazı kaleme aldı.
ALİ KARAHASANOĞLU
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu ülkede kan akmasının durdurulması için fedakârlık yaptıkça birileri şımarıyor..
Adımları atanların ne büyük bir riske girdiklerini düşünmekten aciz muhataplar, kendileri hiçbir adım atmadan, bu sürecin ilanihaye devam edeceğini sanıyorlar.
Sayın Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan için, “PKK’yı lağv etsin, gelsin DEM grubunda konuşsun” dedi.
İyi Partililer ayaklandı. CHP’liler bile önce bir şaşkınlık yaşadılar..
Sonrasında mırın kırın itirazlarını yaptılar..
“Ne oluyoruz, tezgâh lan bu” modunda açıklamalarla, Ümit Özdağ kimlikli şehidlik istismarcılarına zemin hazırlamaya çalıştılar..
Evet, ortada bir tezgâh olduğu kesin..
Tezgâhı kuran ABD.
Tezgâhın piyonu da PKK.
