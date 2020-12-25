  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Demirtaş'ı savunan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan hakkında skandal sözler
Siyaset

Demirtaş'ı savunan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan hakkında skandal sözler

PKK'lı Selahattin Demirtaş'a neden terörist dendiğini anlamadığını belirten CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği herkesi terörist ilan ettiğini savundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 10:16:00 -
Demirtaş'ı savunan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan hakkında skandal sözler

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HalK TV'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu Açıkça programına konuk oldu.

Gündem hakkındaki soruları cevaplayan Kaftancıoğlu, HDP desteğine devam etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) , cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması yönünde karar almasını da değerlendiren Kaftancıoğlu, Demirtaş'ın terörist olmadığını savunarak karara uyulması gerektiğini söyledi.

Kaftancıoğlu'nun konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

"Bakın mikrofonlara çıkıp, Selahattin Demirtaş terörist diyenler; tırnak içerisinde terörist olmasını neyle ilişkilendiriyorsunuz? İşte 2014'teki 8-9 Ekim olaylarındaki ölümlerden sorumlu tutarak. Bakın ben üşenmedim o iddianameyi okudum. Yargı kararını. O iddianamede Selahattin Demirtaş'ın o olaylarda ilişkisi oldu suçu oldu, suçu tespit edildi, yargılandı, ceza aldığına dair hiçbir bir şey yokken, gidip siz hele ki bir siyasetçinin hele ki bir Cumhurbaşkanı'nın işine gelen kişilere terörist demesi FETÖ'cü demesi kadar tehlikeli bir durum yoktur"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

osmanoğlu2023

6/8 haziran olaylarında nerdeydin?
  • Yanıtla

Vanlı mehmet

Bìre ahmaklar selonun terörist olmadıgına inanlar dagda çekilmiş yüzlerce fotografı var diyelimki reisin işid le çekilmiş fotografı olsa ben bu hainlerin tepkisi ne olurdu bi düşünün
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Deniz Naki tutuklandı, CHP tutuştu
Gündem

Deniz Naki tutuklandı, CHP tutuştu

Terör örgütü PKK sempatizanı firari Deniz Naki'nin Almanya'da tutuklandığının ortaya çıkmasının ardından daha önce kendisine destek veren CH..
Merkez Bankası'nın rezervlerinde büyük artış! İşte kasadaki para
Ekonomi

Merkez Bankası'nın rezervlerinde büyük artış! İşte kasadaki para

Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Aralık ile biten haftada 3 milyar 629 milyon dolar arttı. Böylece toplam rezervler 91 milyar 806 milyon ..
Libya Başbakanı Serrac'dan hesap sorun çağrısı
Dünya

Libya Başbakanı Serrac'dan hesap sorun çağrısı

Libya'nın geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülke topraklarının tek elden savunulması gerektiğini ve ..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay