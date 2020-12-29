'Demirtaş teröristtir, çıplak arama iftirası şerefsizliktir'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, daire başkanları ve 81 ilin emniyet müdürleri ile değerlendirme toplantısı yaptı.



Kusura bakmasınlar



Soylu, burada yaptığı konuşmada, terör, göç ve uyuşturucunun tüm dünyanın sorunu olduğunu, ancak Avrupa’nın bu sorunlara konu Türkiye olunca farklı gözle baktığını belirterek, “Daha düne kadar ‘Sadece ETA’yı kınamamak bile kapatılma sebebidir’ diyerek parti kapatan mahkeme, bugün PKK iltisaklı siyasetçileri, belediye başkanlarını, bunlara ilişkin kararlarımızı değerlendirirken terör örgütlerine cesaret verici kararlar almaktan rahatsız olmamaktadır. İtalya ve Fransa’da belediye başkanları görevden alınarak yerlerine kayyım atanırken, Yunanistan’da parti kapatılırken bunlara kimse sesini çıkarmıyor ancak konu Türkiye olunca durum değişiyor. İlk önce Avrupa'nın bu bakışını eleştirmesi gerekir. DEAŞ'a 'terör örgütü' diyenler, terör örgütünün adı PKK olunca onu koruyan, ona kanadına destek vermeye çalışan bir anlayışa bürünüyor. Avrupa'nın 'evrensel' diye tarif ettiği hukuk kuralları terör meselesinde bize başka Avrupalıya başka çalışmaktadır. Kusura bakmasınlar; ama Avrupa bugün gırtlağına dayanmış bıçağın farkında değildir. Tehdidin farkında değildir. Bu terör örgütüne karşı takındıkları korumacı tavır, onları dönülmez bir noktaya sürüklemektedir. Meclis'te, 'PKK'yı kınayın, eleştirin' denmesine rağmen bir kez bile PKK ile ilgili açıklama yapmayan, tam tersine onlara destek veren, iştahlandıran Selahattin Demirtaş teröristtir. AİHM'nin kararı boş ve hiçbir anlamı yoktur. Çok net ve açıktır" dedi.



İspatlamayan namussuzdur



Son zamanlarda jandarma, polis ve bekçilere karşı yoğun bir iftira ve itibarsızlaştırma gayreti ortaya koyan bir zihniyetle de mücadele ettiklerini dile getiren Bakan Soylu, şunları söyledi: "En son Uşak'la ilgili bir iddia ortaya attılar. Bundan 2,5 ay önce valiliğimiz ve emniyet müdürlüğümüz yalanladı. Sonra tekrar ortaya attılar, 5 gün önce yine yalanlandı. Kamera kayıtları tümüyle ortaya konuldu; ancak ne yazık ki ana muhalefet liderinin de hâlen bu yalanların arkasında durduğuna şahit olduk. Buradan söyleyeyim; Türk Polis Teşkilatı'na bu iftirayı atan ispatlamazsa, namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir, alçaktır. Şehadeti kendisine 'şeref nişanesi' gören Türk Polis Teşkilatı'na, Avrupa'dan peydahlandığı belli olan, Pensilvanya'dan peydahlandığı belli olan, Amerika'dan peydahlandığı belli olan 'çıplak arama' iftirasını atmak alçaklık ve namussuzluktur."



Gergerlioğlu müptezeldir



Alçak iftirayı Meclis kürsüsüne taşıyan HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na da tepki gösteren Soylu, "Ayıptır, günahtır, yazıktır. Aklı selim adamlarsınız, etrafınızda onlarca insan var, bir kere sorabilme kabiliyetine sahip değil misiniz? Kimin peşine takılıyorsunuz? Bir terör örgütünün siyasi kanadından, FETÖ'cü bir terörist olduğu herkes tarafında bilinen sözde bir milletvekilinin peşine takılıyorsunuz. Gergerlioğlu denilen fersude, FETÖ'cü bir teröristtir. Üzerinde sadece milletvekilliği zırhı var, müptezeldir. Ben buradan yargıya da çağrıda bulunuyorum. Bu adam teröristtir, defalarca suç duyurusunda bulunduk, gereği yerine getirilsin."