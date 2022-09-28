Demirtaş, "PKK" demeden kınadı! Şişirmesi Apo ile Bekaa'ya gidip görüşen Altaylı'ya düştü

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Fatih Altaylı, "Zehirli bir süreç başlıyor" başlıklı köşe yazısında, Mersin polisevindeki saldırıdan sonra, "PKK" diyemeden bir kınama mesajı yayınlayan HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı övdü, saldırıyı devletin organize ettiğini ima edecek kadar ileri gitti.

"Zannederim önümüzdeki seçimlere doğru giderken 'Post 8 Haziran' dönemine benzer bir dönem yaşayacağız." diyen Altaylı, Gürsel Tekin'in, "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerini, "CHP içinden bazı isimler iktidarın ekmeğine yağ sürecek açıklamalar yapmaya başladılar." ifadeleri ile değerlendirdi.

Yazısında, Bursaspor-Amedspor maçıonda, tribünlerden yükselen "Kürdistan" sloganları ile şiddet olaylarını ve Mersin polisevine yönelik PKK saldırısını konu edinen Altaylı, teröre ilişkin yaşananların devlet tarafından organize edildiğini ima etti:

14 Eylül'de yazdığı köşe yazısını hatırlatan Fatih Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

Ve tam da dediğim gibi “terör ve bölücülük” 8 Haziran sonrası hızlı ve ani tırmanışı hatırlatır biçimde Türkiye’nin gündemine hızla giriyor.

Bakın şu olanlara.

Bursaspor ile Amedspor maçında yaşananlara.

Yıllardır bu liglerde yer alan Amedspor’un bir antrenman videosu nedense şimdi sızıyor.

Maksatlı bir biçimde yapıldığı aşikar bu video, troller tarafından sosyal medyada köpürtülüyor.

Ardından maçta futbolcular arasında bir gerilim yaşanıyor.

Bu gerilim sosyal medyada son derece ayrıştırıcı ve hatta bölücü bir pompalamaya maruz kalıyor.

Bu açık provokasyonun dumanı tüterken, bu kez Mersin’de bir PKK’lı grup ellerinde bomba düzeneği ile bir karakola saldırıyor.

Bir polisimizi şehit ediyor. Birini yaralıyor.

Peki söyler misiniz bana PKK son olarak ne zaman böyle bir eylem ya da eylem girişiminde bulundu.

Epey olmuştur değil mi!

Dahası Selahattin Demirtaş, bu saldırıyı en sert sözlerle kınıyor.

Ama sesi duyulmuyor bile.

Ve biliyoruz ki, bu daha “entree”.

Önümüzdeki 9 ayda olabilecekleri düşünmek gerçekten ürkütücü.

Tam da 14 Eylül’de söylediğim gibi.

Çok çirkin, çok bel altı vuruşlu bir sürece giriyoruz.

Belli ki, seçim süreci bu konu üzerinden yürütülecek.

Umarım bu süreçte Türkiye’ye verilecek zarar, seçimden sonra telafi edilecek düzeyde kalır.