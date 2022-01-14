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Siyaset Demirtaş, haddini aşan ifadelerle Erdoğan'ı tehdit etti!
Siyaset

Demirtaş, haddini aşan ifadelerle Erdoğan'ı tehdit etti!

Yaptığı sokağa çıkma çağrısıyla Kobani olaylarının yaşanmasına sebep olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, haddini aşan ifadelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 21:31:00 - 2022-01-14 21:47:03
Demirtaş, haddini aşan ifadelerle Erdoğan'ı tehdit etti!

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Grup toplantısında, HDP'nin PKK ile ilişkisine değinerek, operasyonda öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'i gündeme getirdi. "Bu kadın PKK'nın uzantısı olarak parlamentoda. Karma komisyonda bunun gereği yapılacak. Parlementoda bu tür birilerini görmek istemiyoruz." diyen Erdoğan, örgüt içinde de hesaplaşma olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Edirne'deki (Demirtaş) en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannediliyor ki şu an her yer toz pembe. Onların da kendi içlerinde hesaplaşmaları var, bu hesaplaşmayı yapacaklar."

Yaptığı sokağa çıkma çağrısı ile Kobani olaylarının yaşanmasına sebep olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden haddini aşan ifadelerle Erdoğan'a cevap verdi. Hemen her gün terör örgütü PKK ile ilişkisi ortaya HDP'lileri de kendini de siyasetçiden sayan Demirtaş, şunları söyledi:

Siyasetçiler halka, partisine, parlamentoya, bağımsız yargıya hesap verir. Sen benim için 'kaygılanmayı' bırak da kendi vereceğin hesabı düşün.

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Yorumlar

MELİK TATLI

Reis ne demek istedi? İmralıdaki nasıl hesap soracak?
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