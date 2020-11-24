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Siyaset Demirtaş çıkışı işlerine geldi! "Arınç'ın sözlerine imzamı atarım"
Siyaset

Demirtaş çıkışı işlerine geldi! "Arınç'ın sözlerine imzamı atarım"

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç'ın, PKK'lı Selahattin Demirtaş hakkındaki sözleri HDP'nin işine geldi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Arınç'ın söylediği bir sözün altına da imza atmak istiyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 10:02:00 -
Demirtaş çıkışı işlerine geldi! "Arınç'ın sözlerine imzamı atarım"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, onlarca kişinin ölümünden sorumlu olan PKK'lı Selahattin Demirtaş'ın Devran isimli kitabını okuduğunu söyleyerek dinleyenlere de tavsiye etmesi, başta AK Parti ve MHP kanadından olmak üzere tepkiyle karşılandı.

Arınç yaptığı açıklamada, "Demirtaş konusu konuşulunca ben bizi dinleyenlere bir şey söylemek istiyorum. Demirtaş'ın yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var Devran isminde. Bu kitabı okuduktan sonra siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi belki değiştirmeyeceksiniz." ifadelerini kullanıp Selahattin Demirtaş tutuksuz yargılanması gerektiğini savundu.

Söz konusu açıklamanın ardından geniş kitleler Arınç'a tepki gösterirken, HDP'den destek geldi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Arınç'ın Demirtaş çıkışına destek verdi.

Bülent Arınç’ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın tutukluluğunu eleştiren açıklamalarıyla ilgili konuşan Beştaş "Bugün derhal, mümkünse sadece siyasi sebeplerle cezaevinde tutulan rehinlerin tümü bırakılmalıdır. Demirtaş ve Kavala etrafında bu tartışma yürüyor ama hepsinin derhal bırakılması gerekiyor. Arınç'ın söylediği bir sözün altına da imza atmak istiyorum. Herkes Devran'ı okusun” dedi.

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