Demirören'e soğuk duş
Son 3 ayda Anadolu Ajansı’nın, Demirören Medya’ya 3 kez ihtar çektiği ve borçlarının ödenmediği tespit edildi. Anadolu ajansı borçların ödenmemesinden dolayı sözleşmeyi iptal kararı aldı.
Demirören Medya’nın Anadolu Ajansı ile sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle dün akşam anlaşmasının bittiği ortaya çıktı. Son 3 ayda Anadolu Ajansı’nın, Demirören Medya’ya 3 kez ihtar çektiği ve borçlarının ödenmediği tespit edildi. Anadolu ajansı borçların ödenmemesinden dolayı sözleşmeyi iptal kararı aldı. Demirören Grubu geçen günlerde de Reuters grubu ile anlaşmasını bitirmişti.