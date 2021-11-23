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Medya Demirören'e soğuk duş
Medya

Demirören'e soğuk duş

Son 3 ayda Anadolu Ajansı’nın, Demirören Medya’ya 3 kez ihtar çektiği ve borçlarının ödenmediği tespit edildi. Anadolu ajansı borçların ödenmemesinden dolayı sözleşmeyi iptal kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 12:06:00 -
Demirören'e soğuk duş

Demirören Medya’nın Anadolu Ajansı ile sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle dün akşam anlaşmasının bittiği ortaya çıktı. Son 3 ayda Anadolu Ajansı’nın, Demirören Medya’ya 3 kez ihtar çektiği ve borçlarının ödenmediği tespit edildi. Anadolu ajansı borçların ödenmemesinden dolayı sözleşmeyi iptal kararı aldı. Demirören Grubu geçen günlerde de Reuters grubu ile anlaşmasını bitirmişti.

 

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