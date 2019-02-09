Demirören Medya Grubu'nda flaş ayrılık! Aydın Doğan'a ait televizyon ve gazeteleri bünyesine katarak Türkiye'nin en büyük medya oluşumu haline gelen Demirören Grubu'nda üst düzey bir ayrılık gerçekleşti.

Demirören Medya Grubu'nda üst düzey bir ayrılık gerçekleşti. Demirören TV CFO’su (Finansal İşler Müdürü) Yeliz Kalafat, şirketiyle yollarını ayırdı. Kalafat, Demirören TV’de 13 yıldır sürdürdüğü kariyerini bugün itibariyle noktaladı. Yeliz Kalafat kimdir? 1982 doğumlu olan Yeliz Kalafat, TED Koleji'nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisad bölümünü bitirdi. İş hayatına 2004 yılında Ernst§Young Denetim şirketinde auditor olarak başlamıştır. 2006 yılında Doğan TV Grubu'na Bütçe ve Planlama Uzmanı olarak katılan Yeliz Kalafat, görev yaptığı 11 yıl boyunca Bütçe ve Finansal Raporlama Müdürü, Bütçe Finansal Raporlama ve UFRS Direktörü ve son olarak Kanal D CFO'su görevlerinde bulundu. Kalafat LSE-London School of Economics Üniversitesi Business Analysis and Company Valuation ve Corporate Finance alanlarında uzmanlık sertifikalarına sahiptir.

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