Demirören ile Reuters birbirine girdi!

Demirören Grubu'nun medya satın alması ile enerji ve şans oyunları için kullandığı kredi borçlarına ilişkin bankalarla yürüttüğü yapılandırma tutarının faiz hariç 2 milyar dolara çıktığı ve faizle birlikte bu tutarın daha da aşılabileceği iddia ediliyor.

Doğan Grubu, Demirören Grubu'na medyadaki hisselerini satmak için Mart 2018'de protokol imzalandı. Ardından Doğan Holding'in yazılı ve görsel medyadaki önemli varlıklarının 916 milyon dolar üzerinden nakden ve peşin olarak satılması işlemi tamamlanmıştı. Demirören satın alma sırasında Ziraat Bankası'ndan kredi kullandı.

'Demirören gelir oluşturmak zorlanıyor' iddiası

Reuters'ın iddiasına göre Demirören Medya Grubu'nun yürüttüğü sürece hakim olan üç bankacılık kaynağının verdiği bilgiye göre; grup gelir oluşturmak zorlanıyor. 800 milyon dolar borç için Ziraat Bankası ile yapılandırma görüşmelerinin yürütüldüğünü, enerji ve şans oyunları için bankalardan kullanılan 1.2 milyar dolar borç için de kamu bankaları ağırlıklı olmak üzere 8-9 banka ile yapılandırma görüşmelerinin devam ettiğini ifade etti.

Söz konusu 'kaynaklardan' biri, grubun gelir yaratamaması nedeniyle yapılandırma görüşmelerinin zorlu geçeceğini belirterek, "Şu anda yapılandırma görüşmelerinde çeşitli opsiyonlar üzerinde duruluyor. Vadelerin uzatılması, balon ödeme eklenmesi, 'hair cut" olup olmayacağı, borcun TL'ye dönmesi gibi opsiyonlar üzerinde çalışılıyor. Ancak netlik kazanan bir durum şu anda yok" dedi.

Borcunu ödeyemezse bazı varlıklarını satabilir

Bir diğer kaynak ise balon ödeme eklenmesi durumunda, grubun gelir yaratamadığı da göz önüne alındığında bazı varlıklarında satış opsiyonunun gündeme gelebileceğinin söyledi.

Medya, gayrimenkul, şans oyunları, turizm gibi alanlarda faaliyet gösteren Demirören Holding enerji sektöründe faaliyet gösteren Güzel Enerji (Total Oil Türkiye) ve M Oil'i 2020 yılında OYAK'a satmıştı.

Demirören'den sert açıklam

Demirören Şirketler Grubu söz konusu haberlerin 'meçhul kaynaklara' dayandırılmasına dikkat çekti ve iddialarla ilgili yasal sürecin başlatıldığını belirtti. Ayrıca haberi geçen ajans, basın etik ilkelerine uymaya ve 'meçhul' kaynakları açıklamaya davet edildi.

Faaliyetleri süresince diğer tüm piyasa aktörleri gibi Demirören Şirketler Grubu'nun da finans kuruluşları ile kredi ilişkileri içinde olmasının son derece normal olduğu vurgulanarak, bu süre boyunca söz konusu kredi ilişkilerinin sorunsuz bir şekilde sürdüğü ve sürdürüldüğü savunuldu.

Bankacılık Kanunu kapsamında müşteri sırrına giren birtakım hususların üstelik de meçhul kaynaklara dayandırılarak yanlış bir şekilde haberlere konu edilmesinin yasalara açıkça aykırılık teşkil ettiği belirtildi.

Bu tip iddiaların ve yorumların halka açık şirketin ve bunların pay sahiplerinin kayba uğramasına sebep olduğu ve bu haberlerin Sermaye Piyasası Kanunu’na da aykırılık teşkil ettiği belirtildi.

Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu

Demirören'in açıklamasında haberler ve kaynakları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Reuters'a "Basın Etik ilkeleri uyarınca 'Konuya aşina kaynaklar' olarak belirttiğiniz kaynaklarınızın açıkça tarafımızla paylaşılmasını talep ediyoruz" denildi.