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Demirören Gazetecilik'in başına Yıldırım Demirören getirildi

Demirören Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yıldırım Demirören getirildi.

17 Temmuz 2018 Salı 09:30
Demirören Gazetecilik'in başına Yıldırım Demirören getirildi

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Yönetim Kurulumuz 16 Temmuz 2018 tarihinde, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK 363. maddesi uyarınca  İlk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Mehmet Koray Yanç'ın atanmasına, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yıldırım Demirören, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Meltem Oktay, Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği'ne Mehmet Soysal'ın seçilmesine karar vermiştir."

NE OLMUŞTU?

Demirören Holding, geçen aylarda Aydın Doğan'dan Doğan Medya'yı satın almıştı. Bu satışın ardından Doğan Medya'nın adı Demirören Gazetecilik olarak değiştirilmiş, başına Erdoğan Demirören geçmişti. Ancak Erdoğan Demirören koltuğa oturduktan kısa bir süre sonra vefat etmişti.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 09:30
  1. Kamuyu Aydınlatma Platformu
  2. KAP
  3. Demirören Gazetecilik A.Ş
  4. yıldırım demirören

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