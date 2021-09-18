Demiroğlu Bilim Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Araştırma görevlisi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Demiroğlu Bilim Üniversitesi ilanda belirtilen birimine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Araştırma Görevlisi alınacak.
Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, Noter tasdikli diploma ve Yüksek Lisans ile YDS/Eşdeğer sonuç belgesi, ALES sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 5 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 1 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdürlüğü (Yazarlar Sokak. No: 27 Esentepe-Şişli/İstanbul Tel: (212) 275 75 82) teslim etmeleri gerekmekte.
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