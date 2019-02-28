Demirkol mahallelerde yol çalışmalarını inceledi Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Konuklu kırsal Mahallesinde yapımı devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Konuklu kırsal Mahallesinde yapımı devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Konuklu kırsal Mahallesini ziyaret etti. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları denetleyerek, çalışmaları yürüten işçilerden bilgi aldı. Konuklu’da 2014 yılından önce imara açılan bölgelerde bugüne kadar 82 yeni yol açtıklarının belirten Demirkol, “Konuklu kırsal Mahallemizde, 2014 yılından önce imara açılan bir alan. Haliliye Belediyesi olarak 2014 yılında başladığımızda, yeni imara açılan alanlarda yeni yollar açtık. Yapılaşmaların tamamlanmadığı bazı bölgelerde, çalışmalarımızı defalarca tekrarladık. Konuklu’nun eski yerleşim alanlarının tamamında kilitli beton taş döşedik. 2014 yılından bu tarafa insanlarımızın çamura basmadan evine, işine, okuluna gitmesi için Fen İşleri Müdürlüğümüz gereken çalışmaları yaptı” diye konuştu.

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