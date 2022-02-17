Demirhindi: Karaciğer yağlanmasını engelliyor, karaciğeri temizliyor

Karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerinde normalin üzerinde yağ birikmesi sebebiyle ortaya çıkan bir karaciğer hastalığıdır. Oluşan bu yağlanmanın derecesi arttıkça karaciğerde iltihaplanmalar oluşmaya başlar ve organ fonksiyonlarında azalma meydana gelir.

Karaciğer yağlanması belirtileri

Yaygın görülen karaciğer yağlanması belirtileri şunlardır:

Halsizlik ve enerji düşüklüğü

Göğüs ve karın bölgesinde ağrı

Çabuk yorulma.

İştahsızlık.

Mide bulantısı ve kusma.

Sarılık.

Demirhindi nedir?

Halk arasında Hint hurması olarak da bilinen Demirhindi bitkisi de bu bitkilerden biri. Çoğunluğun Osmanlı saraylarında da şerbeti tüketildiğine inanılan Demirhindi bitkisini bir şerbet otu olarak düşünse de aslında Demirhindi bitkisi bir vitamin deposu ve şifa bitkisidir ama yine de dikkatli ve dozunda kullanılmalıdır.

Demirhindi ne işe yarıyor?

Demirhindinin öz yağı bakteri ve virüslerle savaşır, solunum yoluyla bulaşan hastalıklara karşı güçlü bir savunma mekanizması yaratır. Demirhindi suyu göz hastalıklarında ve kuru göz tedavisinde kullanılır. Eklem ağrıları üzerinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Gargara olarak kullanıldığında ağız yaralarına iyi gelir.

Demirhindi faydaları nelerdir?

İçeriğindeki vitamin ve minerallerden aldığı destekle demirhindi, antioksidan özellikler gösteriyor, başta soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklar olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyucu etki oluşturuyor.

Bu özelliği sayesinde kalp ve damar hastalıklarına karşı da vücudu koruyor.

Çay gibi demlenip gargara olarak kullanıldığında boğaz ağrılarını hafifletiyor.

Vücutta adeta doğal bir ağrı kesici etkisi oluşturduğundan eklem ağrılarına da iyi geliyor.

Demirhindinin kilo vermeye yardımcı olduğu da söyleniyor.

Sindirim sisteminin sağlıkla çalışmasına destek oluyor, hazmı kolaylaştırıyor.

Bu etkisiyle kabızlık sorunu yaşayanlara da destek olduğu biliniyor.

Demirhindinin göz, safra kesesi ve bağırsak sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunduğu söyleniyor.

Demirhindi nasıl tüketilir?

"Demirhindi nasıl yenir?" tüketilir kısaca: Demirhindi genel olarak olgunlaştıktan sonra kurutularak tüketilen bir meyve. Bütün olarak kurutulmuş halini aktarlarda bulabileceğiniz gibi öğütülüp toz haline getirilmiş haline de yine güvenilir aktarlardan ulaşmanız mümkün.

Genel olarak reçellerde, marmelatlarda ve soslarda sıklıkla kullanılan demirhindi, bunlara ek olarak çorbalar başta olmak üzere birçok yemeğe de baharat olarak ilave edilebiliyor.