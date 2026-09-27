Demirel: "5 futbolcu için Fenerbahçe'nin kasasından çıkan para 24 milyon eurodur"

Fenerbahçe'nin önceki dönem genel sekreteri Orhan Demirel, ara transferde 5 futbolcu için kulübün kasasından 24 milyon euro çıktığını açıkladı. Açıklamayı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda, yönetim kurulu faaliyet raporu sunumu sırasında yaptı.

Demirel, 2025-2026 futbol sezonunun ikinci transfer (kış) döneminde kadroya dahil edilen oyuncuların bonservis ücretlerini tek tek paylaştı. Kalan bedeller için "Diğerleri yıllara sairdir" dedi, kullanılan paralar için ise "diğer borç kapatma ve banka borçlarına gitmiştir" ifadesini kullandı.

Aylık genel gideri 22 milyon euro olan kulübün açıklarının ödendiğini de belirtti.

"Geldiğimizde 190 milyon euro nakit açığı vardı"

Kulübün mali tablosunu şu sözlerle anlattı: "Geldiğimizde 190 milyon euro nakit açığı vardı. Bu zaman içerisinde gerek arsaların değerlendirilmesi, gerek diğer sponsorluk gelirlerin kullanılmasıyla birlikte bu tablo, borçların kapatılması için kullanılmıştır."

Demirel, sunumda kulübün konsolide finansal yükümlülüğüne dair Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Sadettin Saran dönemlerine ilişkin borç ve alacak rakamları hakkında da konuştu.

Yeni yönetime bırakılan kaynak 154 milyon 300 bin euro

"Yeni yönetime bırakılan gelir ve kaynak imkanları" başlığı altında Emlak Konut tahsilat hakkı, kombine satış imkanı, loca satışlarından oluşan gelir, En-Nesyri'nin gelecek taksitleri, transfer alacağı ile reklam ve sponsorluk geliri kalemlerini sıralayan Demirel, toplam kaynağın 154 milyon 300 bin euro olduğunu söyledi.

En-Nesyri taksitleri ve iki arsa

Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri'nin ödemelerine ilişkin bölümde haziran ayındaki nakit ihtiyacını anlattı: "Seçimden önce haziran ayına gelindiğinde çok acil ödenmesi gereken 33 milyon euro ödeme olduğunu belirtmiştik. Bunların içinde sadece En-Nesyri değil, 7 futbolcunun ödemesi daha vardı. Bunlar da haziran ayı içinde ödenebilir durumdaydı."

İlk taksitin 18 Haziran'da ödendiğini aktaran Demirel, "İlk taksit geç ödendiği için; En-Nesyri'nin taksitleri devam ediyor" dedi. Birkaç kulüpten 2 milyon 100 bin euro transfer alacağı bulunduğunu, tabloda reklam ve sponsorluk gelirlerinin de yer aldığını söyledi.

Kulübün arazilerine ilişkin algıya ise şu sözlerle karşılık verdi: "Bu tabloda en önemlisi Fenerbahçe arazilerinden sanki çoğu satılmış gibi bir durum var. Biz sadece iki arsayı değerlendirdik. Bizden önceki yönetimde hazırlığı yapılmış olan sonraki yönetimin devam ettirdiği 102 milyon euroluk kaynak bırakılmış oldu."