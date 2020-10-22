Demirdöküm kombi servisi

Türkiye' de ilk döküm radyatör, kazan, soba, kat kaloriferi, şofben, panel radyatör ve kombi üretimini gerçekleştirmiş olan Demirdöküm, müşterilerine bayi teşkilatı ile hem ürün satışı hem de anahtar teslim hizmeti sunarak müşteri memnuniyetini ön planda tutarak satış sonrası teknik servis hizmetlerini en hızlı bir şekilde yapmakta.

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