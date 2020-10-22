Demirdöküm kombi servisi
Demirdöküm kombi teknik servis telefonları araştırılıyor. DemirDöküm firması, İstabul’da 1954 yılında ısıtma, su ısıtma ve kombi sektöründe faaliyet gösterin bir şirkettir. Demirdöküm kombisi müşterileri kış ayının yaklaşmasıyla birlikte Demirdöküm kombilerinin tamir ve bakımını yaptırmak istemekte. Bunun için Demirdöküm kombi servislerini merak etmekte. İşte Demirdöküm kombi servisi telefonları.
Türkiye' de ilk döküm radyatör, kazan, soba, kat kaloriferi, şofben, panel radyatör ve kombi üretimini gerçekleştirmiş olan Demirdöküm, müşterilerine bayi teşkilatı ile hem ürün satışı hem de anahtar teslim hizmeti sunarak müşteri memnuniyetini ön planda tutarak satış sonrası teknik servis hizmetlerini en hızlı bir şekilde yapmakta.
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