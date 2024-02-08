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Ekonomi Demirci Kadın Kooperatifi! İnsanların yakından tanıdığı ünlü 'Bereket Ana' markası tescillendi! Yeni gelişme
Ekonomi

Demirci Kadın Kooperatifi! İnsanların yakından tanıdığı ünlü 'Bereket Ana' markası tescillendi! Yeni gelişme

Yeniakit Publisher
2024-02-08 19:38:00 -
Demirci Kadın Kooperatifi! İnsanların yakından tanıdığı ünlü 'Bereket Ana' markası tescillendi! Yeni gelişme

Demirci Kadın Kooperatifi'nin ürettiği ürünler için "Bereket Ana" markası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Demirci Kadın Kooperatifi'nin ürettiği tarhana, erişte, turşu, reçel, domates sosu, hünnap sirkesi ve kiraz sirkesi gibi ürünler için 'Bereket Ana' markası Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Kooperatifin markalaşma amacıyla tasarlanan 'Bereket Ana' ismi ve logosu ile ilgili yasal süreç tamamlandı.

Demirci Kadın Kooperatifi'nin ürettiği ürünler için "Bereket Ana" markası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Demirci Kaymakamı Adem Kaya yaptığı yazılı açıklamada, kooperatifte tarhana, erişte, turşu, reçel, domates sosu, hünnap sirkesi ve kiraz sirkesi gibi ürünlerin üretildiğini belirtti. Markalaşma amacıyla "Bereket Ana" ismi ve logosu tasarlandığını aktaran Kaya, marka tescili ile ilgili yasal sürecin tamamlandığını ifade etti.

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