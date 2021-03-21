Bakan Karaismailoğlu, her çağda verimli, hızlı ve konforlu bir alternatif olma özelliği taşıyan demir yolu alanında çok büyük yatırımlar yapıldığına işaret ederek, “Öyle ki son 19 yılda, ülkemizdeki ulaşım ve haberleşme yatırımlarına ayırdığımız yaklaşık 1 trilyonluk bütçenin yüzde 19’unu demir yollarına aktardık.” dedi. Cumhuriyet’in kuruluş döneminde demir yoluna önem verildiğini, 1950-2003 yıllarında ise sadece 945 kilometrelik yeni demir yolu hattı yapıldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “Demir yolu hat uzunluğumuzu 12 bin 803 kilometreye çıkardık. 2013 yılında yüzde 33 olan demir yolları yatırım oranını 2020’de yüzde 47’ye yükselttik ve sadece 2020 yılında demir yollarına 13,6 milyar lira yatırım yaptık. Sadece geçtiğimiz yıl demir yollarında 8 bin 664 metre tünel, 5 bin 214 metre viyadük ile birlikte, bin 213 metre iltisak hattı imalatı yaptık. Demir yollarını yeniden devlet politikası haline getirdik. Demir Yolu Reformu’nu başlattık.”