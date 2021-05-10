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Ekonomi Demir ve çelik fiyatlarında rekor artış!
Ekonomi

Demir ve çelik fiyatlarında rekor artış!

Çin'in çelik kapasitesinin kısılması yönünde adım atılacağını ilan etmesinin ardından, demir cevheri ve çelik vadeli işlemleri rekor düzeye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 18:12:00 - 2021-05-10 18:17:25
Demir ve çelik fiyatlarında rekor artış!

Çin'de demir cevheri vadeli işlemleri yüzde 10 artarak rekor seviyeye çıktı. Çelik vadeli işlemleri ise yüzde 6 artarak işlem sınırında artış yaşadı.

Dalian Emtia Borsası'nda eylül vadeli demir cevheri, ton başına 1.326 yuan (206,20 dolar) ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Analistler, demir cevheri ve çelik vadeli işlemlerinde keskin artışın çoğunlukla spekülatif işlemden kaynaklandığını belirterek bazı çelik imalathanelerinin bu tür yüksek fiyatlardan malzeme alışlarını durdurduğunu, traderların spot piyasada malları aldığına işaret etti.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri ve sıcak haddelenmiş rulo fiyatları yüksek sınırdan artarak ton başına 6.012 ve 6.335 yuandan işlem gördü.

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