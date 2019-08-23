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Demir, Vali Karadeniz’i ziyaret etti

AK Parti 26.

23 Ağustos 2019 Cuma 08:55
Demir, Vali Karadeniz’i ziyaret etti

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, Vali Yaşar Karadeniz’i ziyaret etti.


AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, Kastamonu’ya gelerek Vali Yaşar Karadeniz’i, Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Sadettin Yazı’yı, Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan’ı ve DSİ 23. Bölge Müdürü Hayrettin Baysal’ı ziyaret etti.


İlk olarak Vali Yaşar Karadeniz’i ziyaret eden AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, “Kastamonu Valimiz Yaşar Karadeniz beyefendiyi makamında ziyaret ettik. Kastamonu üzerinde sohbet ettik. Alayüz, Örtülü, Toygarlı yolu sıcak asfalt yapımı için kendilerine teşekkür ettik. Devamı için söz aldık. Şenpazar-Soğuksu yolu için daha önce konuşmuştuk inşallah önümüzdeki hafta yapımına başlanacak. Ardından Karayolları 15. Bölge Müdürümüz Yüksel Oğuzhan’ı beyi ziyaret ettik, kendilerine görevinde hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Proje çalışması devam eden Ilıca-Kerte-Cide yolu üzerine istişare ettik. Proje bittiğinde inşallah turizm bakanımıza sunacak ve önemli bir yolu bölgeye kazandırmış olacağız. Cide-Kurucaşile yolu için diğer çalışmalar hakkında istişare ettik. İlgi alakaları için teşekkür ediyorum” dedi.


Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Sadettin Yazı ile DSİ 23. Bölge Müdürü Hayrettin Baysal’ı da ziyaret eden Demir, “Kastamonu İl Sağlık Müdürümüz Sadettin Yazı makamında ziyaret ettik. İhalesi sonuçlanan sözleşmesi imzalanmak üzere olan Cide Devlet Hastanesi üzerinde koşuştuk. Cide Merkeze yeni bir 112 Acil yapım ihalesi ve birçok konu üzerinde sohbet ettik. Kendilerine yakın ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum. Son olarak Kastamonu ziyaretimiz.


DSİ 23. Bölge Müdürümüz Hayrettin Baysal beyi ziyaret ettik. Cide Merkez Kuz Deresi için Bakanımızdan aldığımız 1 milyon TL ödenek ile müteahhit hızlı bir şekilde başlayacak inşallah. Cide merkez sel riski ortadan kaldırmak gerekiyor. Diğer ihalesi yapılan projeler ve İlyasbey Baltacı Deresi için gerekli görüşmeyi de yaptık. Kendilerine ilgi alakaları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 08:55
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