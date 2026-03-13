  • İSTANBUL
Demir piyasasında hareketlilik! Fiyatlar 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı

Demir cevheri fiyatları, BHP sevkiyatlarına yönelik kısıtlamaların genişletilmesi ve Çin’de çelik üretiminin artacağı beklentisiyle yükseldi. Vadeli kontratlar hafta boyunca güçlü kazançlar kaydederek son iki ayın en yüksek seviyelerine yaklaştı.

Çin'in Dalian Commodity Exchange'inde Mayıs vadeli demir cevheri kontratı yüzde 3,22 artışla ton başına 818,5 yuan (118,87 dolar) seviyesine çıktı ve gün içinde 827 yuan ile iki ayın zirvesini gördü. Singapore Exchange'de Nisan vadeli kontrat ise yüzde 0,7 yükselerek ton başına 108,6 dolara ulaştı. Her iki kontrat bu hafta yaklaşık yüzde 6,5 değer kazandı.

BHP ile Çin arasında devam eden sözleşme anlaşmazlığı kapsamında, devlete bağlı alıcı China Mineral Resources Group limanlarda depolanan Newman fines teslimatlarının alınamayacağını duyurdu. Önceki kısıtlamalar sadece alımların liman stoklarıyla sınırlanmasını öngörürken, bu hafta kısıtlamalar daha genişletildi.

Öte yandan, üretim kısıtlamalarının kaldırılması ve Hebei'deki çelik tesislerindeki bakım çalışmalarının tamamlanması, hammadde talebinin artacağı beklentisini güçlendiriyor. Sıcak hava ve hızlanan inşaat faaliyetleri de çelik talebini destekliyor.

Dalian Borsası'nda koklaşabilir kömür yüzde 2,84, kok kömürü yüzde 1,65 artarken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,7, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,85, filmaşin yüzde 0,18 ve paslanmaz çelik yüzde 0,42 değer kazandı.

