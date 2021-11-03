Demir Kubbe'si delik deşik olmuştu! İsrail şimdi de zeplin deneyecek

İsrail, gelişmiş füze ve hava araçlarını tespit için Demir Kubbe'nin ardından yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. İsrail bu kez zeplin deneyecek. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ''Sky Dew'' olarak olarak adlandırılan sistemin, İsrail topraklarına gelebilecek uzun menzilli füzeleri, seyir füzelerini ve insansız hava araçlarını (İHA) tespit etmek için kullanılacağı belirtildi.

Ülkenin savunma sistemini güçlendirmeyi amaçlayan zeplinin tam olarak hangi bölgeye ve ne zaman yerleştirileceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail, "Demir Kubbe", "Davut Sapanı" ve "Arrow 3" adı verilen farklı menzillerde hava savunma sistemlerine sahip. Fakat ''Demir Kubbe'' geçtiğimiz aylarda çöktü.

İsrail ordusunun İran'a ait İHA ve seyir füzelerini bir tehdit olarak gördüğü, bu nedenle başta kuzeyde olmak üzere ülkenin tüm bölgelerinde hava savunma sistemlerini daha da güçlendirmeyi hedeflediği dile getiriliyor.

Demir Kubbe fiyaskosu

Geçtiğimiz mayıs ayında Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'nden binden fazla roket atıldığını iddia etti. İsrail'in 'Demir Kubbe' olarak adlandırdığı hava savunma sistemi Gazze'den gelen roketleri savuşturmada başarılı olamadı, roketler savunma sistemini aştı.