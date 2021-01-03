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Dünya Demir Kubbe hava savunma sistemini gönderdiler
Dünya

Demir Kubbe hava savunma sistemini gönderdiler

ABD ile İsrail arasındaki yakın ilişkiler ve anlaşmalar devam ediyor. Bugün Ortadoğu'ya operasyon düzenleyeceği iddia edilen İsrail'den flaş bir çıkış geldi. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD ordusuna satılan Demir Kubbe hava savunma sistemlerinin sevkiyatının sona erdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 17:13:00 -
Demir Kubbe hava savunma sistemini gönderdiler

İsrail Savunma Bakanlığı, ABD ordusuna satılan Demir Kubbe hava savunma sistemlerinin sevkiyatının tamamlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bu haftasonu İsrail, iki bataryadan oluşan Demir Kubbe hava savunma sisteminin ikinci partisini ABD ordusuna teslim etti" dendi.

Açıklamada sözlerine yer verilen İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, "Demir Kubbe sisteminin ABD ordusuna sevkiyatı, iki ülkenin savunma bakanlıkları arasındaki yakın ilişkileri, sistemin çeşitli tehditlere karşı koymadaki verimliliğini ve İsrail endüstrisinin muhteşem teknolojik imkanlarını bir kez daha ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Şubat 2019'da İsrail'den sınırlı sayıda Demir Kubbe hava savunma sistemi satın alınacağını açıklamış ve Ağustos 2019'da imzalar atılmıştı.

İsrailli Rafael şirketi tarafından üretilen ve 2011'den bu yana İsrail ordusunun envanterinde bulunan Demir Kubbe sistemi kısa menzilli füzelere karşı kullanılıyor.

Kasım ortasında ABD Kara Kuvvetleri, İsrail’den alınan Demir Kubbe sistemlerinin birinci partisini Teksas eyaletindeki Fort Bliss Üssü'nde test etmek üzere aktifleştirdiklerini duyurmuştu.

Operasyon yapacakları iddia edilmişti

İsrail ordusunun, İran'ın Irak veya Yemen'deki milisleri aracılığıyla füze ya da insansız hava aracıyla düzenlemesi muhtemel saldırılarına karşı hazırlık yaptığı iddia edildi.

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