Demir Kubbe delik deşik: Kassam Tugayları Aşkelon'u vurdu! Petrol tesisi havaya uçtu

İLKHA'da yer alan habere göre, işgalci Siyonist rejimin Kudüs ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırı ve katliamlarına cevaben direniş grupları da eylemlerini sürdürüyor.

Yoğun füze saldırısı

Al Cezire'de yer alan bilgilere göre Kassam Tugayları, bugün öğleden sonra türünün en büyüğü olan füze saldırısında, Aşdod ve Aşkelon şehirlerini 5 dakika içinde 137 ağır kalibreli roketle hedef aldı.

Ölü ve yaralılar var

İşgal medyası Gazze'den atılan roketler nedeniyle şu ana kadar Aşkelon'da 2 siyonist yerleşimcinin öldüğünü doğruladı.

Ardı ardına gelen direniş füzeleri sonucunda, oluşan panik havasının da etkisiyle 80'den fazla işgalci yerleşimcinin de yaralandığı kaydedildi.

Petrol tesisi de vuruldu

Ayrıca füzeli saldırıda İsrail'e ait petrol tesisinin de havaya uçurulduğu öğrenildi.

Demir Kubbe'yi deldi geçti

El Kassam Tugayları, İsrail'in savunma sistemi olan Demir Kubbe'yi delip geçti. Yoğun olarak ateşlenen füzelerin bir kısmı imha edilse de bazıları ise hedefleri buldu.

Füze yağmuruna tutulan Aşkelon'da İsrail yönetiminin sokağa çıkma yasağı aldığı bildirildi.

İsrail Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor

Öte yandan Kudüs Tugayları, Gazze'nin işgalci siyonist rejim tarafından havadan ağır bombardıman altında olduğunu, son saldırıda 3 saha komutanının daha şehit düştüğünü açıkladı.

Ayrıca bir işgal uçağının, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir Al-Balah şehrindeki yetim okulunu bombaladığı bildirildi. Okulda kimsenin olup olmadığı henüz bilinmiyor.