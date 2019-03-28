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Demir, “Kişi başına düşen su miktarının daha da azalacak”

DÜZCE (İHA) – Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Bölümü Başkanı Prof.

28 Mart 2019 Perşembe 12:00
Demir, “Kişi başına düşen su miktarının daha da azalacak”

DÜZCE (İHA) – Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Demir, dünyada ki nüfus artışı ile su sıkıntısının olacağını ve ilerleyen zamanlarda kişi başına düşen su miktarının daha da azalacağını söyledi.


Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen etkinliğe, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Demir, bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı.


Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz suyun, ilk kez 1992 yılında Birleşmiş Milletler Konseyi’ne konu olduğunu ve bir yıl aradan sonra, 1993 yılında ise, su tüketiminde farkındalık oluşturmak amacıyla 22 Mart Dünya Su Günü ilan edildiğini ifade etti. Öztemiz, suyun tüm canlıların yaşam kaynağı olduğu gibi birçok sektörün de vazgeçilmez olduğunu vurguladı.


Düzce Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Deniz Yıldız, Dünya üzerindeki herkesin tatlı su kaynaklarından faydalanmasını hedeflediklerini Türkiye’nin kişi başına düşen su miktarı sıralamasın da, su fakiri ülke konumunda olduğunu belirterek herkesin bu konuda dikkatli olmasını tavsiye etti.


Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Necdet Çiçek de suyun sosyal alanda ekolojik sistemin bir parçası olduğunu ve oksijenden sonra en önemli kaynağın su olduğunu ifade etti.


Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin; evrendeki en önemli maddenin su olduğunu, vücudumuzu bir su ülkesi olarak görülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca sağlıklı bir yaşam için her sabah uyanıldığında ilk işin, bir bardak su içmek olmasını söyledi. Plastiklerden kurtulmanın önemine de değinen Prof. Dr. Şahin, plastiklerden su içmek yerine çeşme suyunu tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.


Açılış konuşmaları sonrasında Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü öğretim elemanları müzik dinletisi gerçekleştirdi.


Gerçekleştirilen açılış konuşmalarından sonra sunumunu yapmak için kürsüye davet edilen Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Demir, suyun çok özel olarak oluştuğunu ve canlılar için hayati önem taşıdığını vurguladı. Dünya Üzerindeki tatlı su oranının çok düşük olduğunun altını çizen Demir, dünyada ki nüfus artışı ile su sıkıntısının olacağını ve ilerleyen zamanlarda kişi başına düşen su miktarının daha da azalacağını söyledi.


Su tasarrufunun önemine de değinen Prof. Dr. Demir; 2030 yılından itibaren ülkemizin su sıkıntısı çekebileceğine dikkat çekerek, suyu kullanımında herkesi dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:00
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