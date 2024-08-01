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Yerel Demir kapı canından ediyordu: Akıma kapılan adam yaralandı
Yerel

Demir kapı canından ediyordu: Akıma kapılan adam yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-08-01 15:10:00 - 2024-08-01 15:10:48

Antalya’da bir kişi evinin bahçe kapısındaki sürgülü demir kapıyı açarken elektrik direğinden kopan telin kapıya isabet etmesi sonucu akıma kapılarak yaralandı.

Olay, Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Antalya Caddesi üzerindeki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı evde oturan Cemil Bıçakçı, evinin bahçesinden çıkmak için sürgülü demir kapıyı açtığı sırada elektrik teli kopup kapıya geldi. Bıçakçı akıma kapılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yeri sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları Bıçakçı’yı tedavi için ambulansla Kepez Devlet Hastanesine götürdü. Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlatırken, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) personeli de düşen elektrik telini yeniledi.

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