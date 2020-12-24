‘Demir İpekyolu’nda ilk tren Çin’e ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan törene video konferans yoluyla katıldı.

Yeni bir çağ başladı

Bakan Karaismailoğlu, Çin’e ulaşarak demir yolu yük taşımacılığında yeni bir dönemin başladığını tüm dünyaya ispat eden ihracat treninin, yeni başarılar için güçlü bir soluk olması temennisinde bulundu. Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, Asya ile Avrupa arasında demir yolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağın başladığını ifade etti. “Çin’e ulaşarak demir yolu yük taşımacılığında yeni bir dönemin başladığını tüm dünyaya ispat eden ihracat trenimizin, yeni başarılarımız için güçlü bir soluk olmasını temenni ediyorum” diyen Bakan Karaismailoğlu, “2021 yılında iki ülke arasında haftada iki kez karşılıklı yapılacak seferler ile bu başarılara yenileri katlanarak eklenecek” dedi.

Seferler artacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise Türk mallarının, tarihi İpek Yolu’nun izinde, demir yolu üzerinde, dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Çin’e 13 günde ulaşmasının sevinci ve gururunu yaşadıklarını belirterek, “Bu seferlerimiz artacak ve düzenli olarak sürecek” diye konuştu. Pekcan, “Bu tarihi yolculuk, Türkiye’nin ve ihracatçılarımızın bir başarısı olarak tarihe geçerken, ülkemizin ihracat serüveninde önemli bir kilometre taşını teşkil ediyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan Türkiye’den Çin’e ihracat yükü taşıyan ikinci blok ihracat treni, Kars’tan Gürcistan’a uğurlandı. Trenin yurt dışı parkuru sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan ve Çin’in Xi’an şehri şeklinde gerçekleşecek.