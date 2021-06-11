Demir Grup'tan dev satış

800 milyon TL’lik yatırımla Çorlu 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 242 bin 400 metrekarelik alan üzerinde iş ve yaşam merkezi olarak konumlanan projenin 2022 yılına kadar yüzde 100’ü aşan prim yapması bekleniyor.

Ekolojiyi merkeze alıyor

Ekolojiyi merkeze alan bir yatırıma imza attıklarını vurgulayan Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, “Demir Eko-San Sanayi Sitesi’ni tanıtmamızla beraber yoğun bir talep oluştu. Pandemi koşullarında kısıtlı çalışma saatlerimiz olmasına rağmen satışlarımız ciddi oranda arttı. 6 ayda yüzde 40 satış bandına ulaştık. Projemiz, bu dönemde yüzde 20 prim yaptı. Özellikle kurumsal firmalardan büyük talep geliyor. Avrupa merkezli firmaların Trakya bölgesi satış, teknik servis ve bakım onarım noktalarını projemize taşımaları yönünde bir eğilimi oluştu. Bu minvalde anlaşma sağladığımız 5-6 kurumsal firma mevcut” dedi. Projenin Kanal İstanbul’un inşa edileceği bölgeye yakın olduğuna işaret eden Demir, “Tüm Demir Grup projelerinde olduğu gibi Demir Eko- San Sanayi Sitesi’nde de sunduğumuz peşin alımlarda, teslimde yüzde 35 geri alım garantisi kampanyamıza çok güzel dönüşler aldık. Yatırımcılarımız, kampanyamızı oldukça avantajlı buldu. Satışlarımızı tetikleyici bir adım atmış olduk” şeklinde konuştu. Demir Eko- San Sanayi Sitesi’nin yapım çalışmalarında hızla ilerlediklerini dile getiren Demir, “İnşaatın yüzde 40 seviyesini tamamladık. Teslimler 2022 Ağustos’ta başlayacak. Teslimlerin başlayacağı tarihe kadar en az yüzde 100’ü aşan prim bekliyoruz. Projemiz sadece yatırımcısına değil, yer aldığı bölgeye de katma değer sunuyor. Projemizle beraber Çorlu 1. OSB’de arsa fiyatlarında yüzde 50’ye yakın artış yaşandı” ifadelerini kullandı.

Yüzde 50'si yatırımcıya

Demir, ayrıca şu açıklamada bulundu: “OSB’de faaliyet gösterdiğimiz için elektrik, otomasyon, ambalaj, etiket, plastik sektörlerinden döküm, galvanize kadar geniş bir yelpazemiz var. Bu geniş yelpaze bizlere satış konusunda da aynı çeşitliliği sağladı. Şu ana kadar satışların yüzde 50’sini kullanıcılara, yüzde 50’sini yatırımcılara yaptık.”