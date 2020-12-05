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Spor Demir Grup Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
Spor

Demir Grup Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-12-05 14:50:37 -
Demir Grup Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında 7 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yardımcı antrenör Bülent Albayrak yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.

Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra geniş alanda pas çalıştı.

Sivasspor idmanın son bölümde ise hücum ve savunma ağırlıklı çalışmalar ile çift kale maç yaptı.

Olarenwaju Kayode, Jorge Felix ve Robin Yalçın'ın koşu yaptığı antrenmana, tedavisi tamamlanan Hakan Arslan da katıldı.

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, 7 Aralık Pazartesi günü saat 19.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.

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