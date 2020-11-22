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Spor Demir Grup Sivasspor'da, Karabağ maçı hazırlıkları
Spor

Demir Grup Sivasspor'da, Karabağ maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-11-22 17:41:32 -
Demir Grup Sivasspor'da, Karabağ maçı hazırlıkları

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. maçında 26 Kasım Perşembe günü Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Futbolcular, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda top kapma, pas ve pres çalıştı.

Fatih Karagümrük maçında forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Karabağ, 26 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 3 puanı bulunan Demir Grup Sivasspor 3'üncü sırada yer alırken, Karabağ ise henüz puanla tanışamadı.


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