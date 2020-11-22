Demir Grup Sivasspor'da, Karabağ maçı hazırlıkları
SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. maçında 26 Kasım Perşembe günü Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.
Futbolcular, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda top kapma, pas ve pres çalıştı.
Fatih Karagümrük maçında forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.
Demir Grup Sivasspor ile Karabağ, 26 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 3 puanı bulunan Demir Grup Sivasspor 3'üncü sırada yer alırken, Karabağ ise henüz puanla tanışamadı.