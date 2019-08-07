0553 313 94 23

Demir Grup Sivasspor'da forma numaraları belli oldu

07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:36
Demir Grup Sivasspor'da forma numaraları belli oldu


SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda futbolcuların giyeceği formaların numaraları belli oldu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekibin oyuncularının yeni sezonda giyeceği formaların sırt numaraları belirlendi.

Buna göre, yeni transferlerden kaleci Muammer Yıldırım 1, Aaron Appindangoye 4, Isaac Cofie 5, Mustapha Yatabare 9, Armin Djerlek 22, Samassa Mamadou 30, Marcelo Goiano 87, Caner Osmanpaşa 88 numaralı formayı giyecek.

Diğer futbolcuların yeni sezondaki forma numaraları ise şöyle:

Arouna Kone 2, Uğur Çiftçi 3, Mert Hakan Yandaş 8, Hugo Vieira 10, Erdoğan Yeşilyurt 11, Serhiy Rybalka 17, Fatih Aksoy20, Ali Şaşal Vural 29, Hakan Arslan 37, Emre Kılınç 54, Ziya Erdal 58


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:36
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Futbol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbol: 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi
    1. Basketbol: 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa..
    2. Siirt'te kamyonetin çarptığı çocuk öldü
    3. Su ayıları Ay'da hayatta kalan ilk..
    4. Erdoğan-Zelenskiy ortak basın toplantısı
    5. Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı
    6. Yeni Malatyaspor, Partizan maçına hazır
    7. TFF Süper Kupa maçından notlar
    8. Eski danışmanından zehir zemberek..
    9. Tartıştığı kayınbiraderini öldürdü
    10. Suriyeli Musa, bulduğu cüzdanı..
    11. UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol..
    12. Konyaspor, Ankaragücü maçı..
    13. 47. Folkart TSYD’de finalin adı:..
    14. Manisa’da trafik kazası: 4 yaralı
    15. Jandarma ekipleri, uyuşturucu tacirini..
    16. Futbol: 47. Folkart TSYD Ege Kupası
    17. Galatasaray'dan Falcao açıklaması:..
    18. Park halindeki bir araç alev topuna..
    19. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    20. Şırnak'ta yakıt tankeri patladı: 1..
    21. GÜNCELLEME- Muğla'da orman yangını
    22. İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 18..
    23. Gürcistan'dan Putin'e Abhazya tepkisi
    24. Mardin’de Mikrogirişimci Ödül Töreni..
    25. Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri..
    26. Futbol: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi..
    27. Beşiktaş'ta sezon hazırlıkları
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Amerikalılar..
    29. Partizan-Yeni Malatyaspor maçına doğru
    30. Erdoğan-Zelenskiy ortak basın toplantısı
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Davutoğlu ekibi tehdide başladı: Gereğini yaparız
    Davutoğlu ekibi tehdide başladı: Gereğini yaparız
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz