Demir Grup Sivasspor'da forma numaraları belli oldu



SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda futbolcuların giyeceği formaların numaraları belli oldu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekibin oyuncularının yeni sezonda giyeceği formaların sırt numaraları belirlendi.

Buna göre, yeni transferlerden kaleci Muammer Yıldırım 1, Aaron Appindangoye 4, Isaac Cofie 5, Mustapha Yatabare 9, Armin Djerlek 22, Samassa Mamadou 30, Marcelo Goiano 87, Caner Osmanpaşa 88 numaralı formayı giyecek.

Diğer futbolcuların yeni sezondaki forma numaraları ise şöyle: Arouna Kone 2, Uğur Çiftçi 3, Mert Hakan Yandaş 8, Hugo Vieira 10, Erdoğan Yeşilyurt 11, Serhiy Rybalka 17, Fatih Aksoy20, Ali Şaşal Vural 29, Hakan Arslan 37, Emre Kılınç 54, Ziya Erdal 58



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