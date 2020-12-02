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Spor Demir Grup Sivasspor-Villarreal maçına doğru
Spor

Demir Grup Sivasspor-Villarreal maçına doğru

Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak: - "Karşılaşmaya final maçı gözüyle hazırlanıyoruz. Psikolojik olarak motivasyonumuzu, konsantrasyonumuzu buraya yoğunlaştırdık"

Yeniakit Publisher
2020-12-02 17:47:30 -
Demir Grup Sivasspor-Villarreal maçına doğru


SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta mücadelesinde yarın İspanya temsilcisi Villarreal'i konuk edecek Demir Grup Sivasspor'un yardımcı antrenörü Bülent Albayrak, karşılaşmaya ilişkin "Karşılaşmaya final maçı gözüyle hazırlanıyoruz. Psikolojik olarak motivasyonumuzu, konsantrasyonumuzu buraya yoğunlaştırdık." dedi.

Albayrak, maçın oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Rıza Çalımbay ile teknik kadrodan bazı meslektaşlarının yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını anımsattı.

Bu durumdan dolayı üzgün olduğunu belirten Albayrak, Çalımbay ve diğer teknik heyete acil şifalar diledi.

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Albayrak, "Bu zor dönem takımımızı inanılmaz derecede negatif etkiledi. Önemli eksiklerimiz oldu. Yarın inanılmaz derecede önemli bir maç oynayacağız, hem Sivasspor tarihi hem de ülkemiz için önemli bir maça çıkacağız." diye konuştu.

Kazanılacak puan veya puanların önemini vurgulayan Albayrak, "Ülkemize kazandıracağımız puanlar ileride diğer takımlarımızın Avrupa maçlarında daha iyi pozisyonlarda olmalarını sağlayacak. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bildiğiniz gibi eksiğimiz çok fazla ama bu bahane değil. Takımımıza çok güveniyoruz. Elimizde olan arkadaşlarımız oynayamayan arkadaşlarımızı aratmayacak. Hatta onlar için oynayacaklar. Sakat ve hasta olan arkadaşlarımız için mücadele edecekler. Ben bundan eminim." değerlendirmesini yaptı.

Maçlara hazırlanma noktasında sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Maalesef sürekli maçlar oynanıyor. Yenileme antrenmanı yapıp bir sonraki maça çıkmaya çalışıyoruz. Yani bu kadar sıkıntılı dönem yaşamamıza rağmen özellikle Avrupa maçlarında iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Ülkemize iyi puanlar kazandırdık ve yarınki maçta da gruptan çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bundan herkes emin olsun. Yarınki maçın skoru gruptan çıkmak için belki belirleyici olmayacak. Önemli olan Maccabi Tel-Aviv takımının puan kaybetmesi. Yarın puan kaybettiği takdirde bizim maçın sonucu ne olursa olsun galip gelirsek çok büyük avantaj elde edeceğiz ve bunun için çabalayacağız. Son maçta belli olacak, gidip orada onları yendiğimiz takdirde gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Karşılaşmaya final maçı gözüyle hazırlanıyoruz. Psikolojik olarak motivasyonumuzu, konsantrasyonumuzu buraya yoğunlaştırdık. İnşallah yarın bütün arkadaşlarımız elinden geldiğince iyi mücadele gösterecek ve iyi bir sonuç alırız."

Albayrak, Kovid-19 testi pozitif çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve karantina sürecinin devam ettiğini sözlerine ekledi.


- Mustapha Yatabare'nin görüşleri


Golcü oyuncu Mustapha Yatabare ise yarınki maçın takımı için çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Karşılaşmadan puan alarak çıkmak istediklerini söyleyen Yatabare, "Koronavirüs nedeniyle takımda eksik ve sakat arkadaşlarımız var. Bunu bahane olarak sunamayız. Gruptan çıkmamız ve yenmemiz gereken bir maç var. Elimizden gelen her şeyi yapıp galibiyetle ayrılmaya çalışacağız." dedi.

Fiziksel durumunun sorulması üzerine Yatabare, "Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Hastalığım biraz zor geçti ama sonrasında çalışmak için kısa bir sürem olsa da çalıştım. Gereken antrenmanları da yaptım ve kendimi çok daha iyi hissediyorum." diye konuştu.

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