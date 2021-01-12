Demir Grup Sivasspor çeyrek final biletini uzatmalarda aldı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi 1-1 tamamlanan Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor karşılaşmasında ev sahibi ekip uzatmalarda bulduğu golle çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Ziraat Türkiye Kupası ilk yarısının son 16 turu Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor maçı 1-1 sona erdi.
18. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Yasin Öztekin'in şutu defans oyuncusuna çarptı ve top Vedat'ta kaldı.
22. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan pası ile ceza sahasında topla buluşan Sedat Şahintürk, kaleci Muammer kornere vurdu.
35. dakikada Sinan Kurt'un serbest vuruşunda sol çaprazdan topu kaleye gönderdi. Kaleci Muammer Yıldırım, direğin dibinden müdahale ederek topu kornere gönderdi.
37. dakikada Cofie'nin savunmanın arkasından gönderdiği topla karşılaşan Yasin Öztekin'in vuruşunda, kaleci Vedat'ın müdahalesine rağmen top kaleye gitti: 1-0
Okan Alkan'ın 44. dakikada ceza sahasında sağ kanattan topla buluşan Yunus Akgün'ün şutu direğe çarptı ve gol oldu: 1-1
Maçın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.