Demir Grup inşaattaki 37 yıllık köklü tecrübesini, enerjideki üstün gücüyle birleştirdi

Grup, 800 milyon TL'lik yatırımla, Çorlu 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde 242,400 metrekare üzerine 275,585 metrekare İnşaat alanına sahip iş ve yaşam merkezi olarak projelendirdiği Demir Eko- San Sanayi Sitesi'ne imzasını atmak için kolları sıvadı. Enerjisini ve suyunu kendisi üreten yaklaşımıyla “Geleceğin Kazandıran Projesi” olarak tanımlanan proje, Kanal İstanbul'un hayata geçmesiyle İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı olacak.

Proje, 2022 tarihinde tamamlanacak. Demir Eko- San Sanayi Sitesi'nin, Trakya'da ticaretin kalbinin attığı Çorlu 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nin üretim ve lojistik merkezi olarak faaliyete başladığını vurgulayan Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir: “İnşaatta elde ettiğimiz 37 yıllık köklü tecrübeyi enerji sektöründeki üstün gücümüzle birleştirerek ekolojiyi merkezine alan bir organize sanayi bölgesi yatırımına imza atıyoruz. 800 milyon TL'lik yatırımla Çorlu 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ne, kendi suyunu ve enerjisini üreten, atık su arıtma tesisiyle çevreci ve sürdürülebilir bir proje kazandıracağız 242,400 metrekarelik alan üzerinde, 6 blok halinde yükselecek, 362 adet ruhsatlı imalathane, 65 dükkân, 3000 kişilik fuar, kongre, balo, toplantı salonları, sosyalleşme imkânı sunan kafe ve restoranlardan oluşan, yaşamı ve ticareti içinde barındıran bir çekim merkezi sunacağız. Projemiz, Kanal İstanbul'un hayata geçmesiyle İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı olacak.” dedi.

Gayrimenkul ve inşaat sektöründe 37 yılın getirdiği köklü tecrübeyle ezber bozan projelerin mimarı Demir Grup, inşaattaki köklü tecrübesini enerji sektöründeki üstün gücüyle birleştirerek ekolojik bir açılım başlattı. Ticari faaliyetlerini “Geleceğe Yatırım” misyonuyla sürdüren şirket, enerjisini ve suyunu kendi öz kaynaklarıyla üreten, sürdürülebilir ekolojik yatırım stratejisi oluşturdu. Bu kapsamda, 800 milyon TL'lik yatırımla Trakya'da ticaretin kalbinin attığı Çorlu 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde “Geleceğin Kazandıran Projesi” olarak tanımlanan Demir EkoSan Sanayi Sitesi'nin inşaat faaliyetlerine başladı. Ekolojiyi merkezine alan tasarımıyla organize sanayi bölgelerine yeni bir boyut kazandırmaya hazırlanan proje, sunduğu katma değerle yatırımcı dostu, işveren maliyetlerini düşüren donanımıyla da üretici dostu bir yaklaşım sunuyor. Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, yeni yatırımın detaylarını aktardığı basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu:

Rotamız, “Geleceği şekillendirmek”

“Demir Grup olarak 37 yıldan bu yana sürdürdüğümüz faaliyetler kapsamında her zaman üst düzey teknolojilerle şekillendirdiğimiz, fark sunan, sektöre liderlik eden projelere imzamızı attık. Bu süre içinde gayrimenkul ve inşaat sektöründe edindiğimiz tecrübeye ek olarak enerji sektörüne kazandırdığımız çok önemli projelerle yeni başarı hikayeleri sunduk. Buradan hareketle inşaat ve enerjideki tecrübemizi birleştirerek “Geleceği şekillendirmek” üzere rotamızı sürdürülebilir ekolojik site yatırımlarına çevirdik. Pandemi ile geçen zorlu bir yılın ardından yeni umutlar biriktirdiğimiz 2021 yılının başlangıcında, Çorlu 1 Organize Sanayi Bölgesi'nde 800 milyon TL'lik yatırımla 242,400 metrekarelik alanda, Demir Eko- San Sanayi Sitesi'nin inşaatına başladık. Enerjisini ve suyunu kendisi üreten yaklaşımıyla “Geleceğin Kazandıran Projesi” olarak tanımlanan projemizi, bölgenin yeni üretim ve lojistik merkezi yapmakta iddialıyız. Güneş panelli ve su arıtma tesisli sürdürülebilir ekolojik site projemizin üstün donanımı, fark sunan teknolojisi bu iddiamızı zorunlu kılıyor.

Yeni ilhamlar sunacak

Demir Eko- San Sanayi Sitesi ile basit bir sanayi sitesi projesi hayata geçirmiyoruz. Bölgenin ticari hayatına yeni bir soluk getireceğiz. Bir nevi bölge ticaretine ışık tutacağız, vizyoner bakış açısıyla geleceğin sanayi siteleri için yeni ilhamlar sunacağız. Projemizde 242,400 metrekarelik alanda, 6 blok halinde yükselecek 362 adet ruhsatlı imalathane, 65 dükkân, 3000 kişilik fuar, kongre, balo, toplantı salonları, sosyalleşme imkânı sunan kafe ve restoranlardan oluşan bir çekim merkezine imzamızı atacağız. En yeni teknolojilerle donatacağımız projemiz tasarımıyla da fark sunacak. Ekolojiyi merkeze alarak tasarladığımız projemiz, çevre kirliliğini azaltıp yarınlara tertemiz bir dünya bırakacak.

İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı

Projemizde yer alan tüm imalathane ve dükkanları üreticilerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarladık. Sürdürülebilir faaliyet esasına dayalı olan tesisimiz, üreticilerin de faaliyetlerini sürdürülebilir kılacak. Projemiz, bloklar arası 30 metre genişliği ve imalathanelerde 12 metre tavan yüksekliği ile de üretici nin faaliyetlerini kolaylaştıracak. Kullanıcılar bu boyutları istediği gibi kullanabilecek. Projemiz, donanımının yanı sıra merkezi konumuyla bölge ticaretinde bir kaldıraç etkisi sunacak. İstanbul'a 30 dakika, Tekirdağ Limanı'na 25 dakika, İstanbul Havalimanı'na 45 dakika, Çorlu Havalimanı'na 2 dakika, Avrupa Serbest Bölgesi'ne yakın mesafede yer alan projemiz, kazancın ve yaşamın yeni adresi olacak. Kanal İstanbul'un hayata geçmesiyle de üretim ve lojistik merkezi haline gelerek İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı olacak.” Demir Eko- San projesini hayata geçirmeden önce oldukça kapsamlı bir saha araştırması gerçekleştirdiklerine değinen Hamit Demir, projenin yatırımcılar için oluşturduğu ayrıcalıkları şöyle sıraladı:

Yatırımcılara çevre, temizlik, emlak ve gümrük vergisinden muafiyet

Lansman öncesi avantajlı ödeme seçenekleri

İnşaat çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü projede lansman öncesi satışların da başladığını kaydeden Hamit Demir, “Üst düzey donanımı ve merkezi lokasyonu ile katma değerli bir yatırım fırsatı sunduğumuz projemizde, yatırımcılarımızı peşinatsız yüzde 0 faizli, 24 ay ödeme ve yüzde 30 peşinata yüzde 0 faizli 36 ay ödeme seçenekleriyle buluşturuyoruz. Projeye şimdiden çok ciddi bir talep almaya başladık. Demir Grup'un köklü tecrübesine inanan kemikleşmiş hedef kitlemizin yanı sıra, bizimle yeni tanışmaya hazırlanan yatırımcılar da projemizi markajına aldı. Üretim yerini yenilemek isteyenler, Avrupa standartlarında üretim yapmak isteyenlerden ciddi bir talep alıyoruz” diye sözlerine ekledi.