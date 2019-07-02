Demir eksikliğinin 12 önemli belirtisi

Demir Eksikliğinin Belirtileri

1- Sürekli Yorgun Hissetmek

En sık görülen demir eksikliği belirtisi, aynı zamanda tespit edilmesi en güç olanıdır. İnsanlar genellikle yorgunluğu yaşamın bir parçası olarak görüyor. Ancak yorgunluğun bir nedeni de, demir eksikliğinin dokulara daha az oksijen ulaşmasına neden olması ve böylece vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiden mahrum kalmasıdır.

2- Gıda Dışı Maddeleri Yeme Arzusu

Gıda dışı maddeleri yemeyi arzulamak, demir eksikliği belirtisi olabilir. Demir eksikliği olan insanlar buz, tebeşir, toprak ya da kağıt gibi maddeleri yeme arzusu hissediyorlar.

3- Huzursuz Bacak Sendromu

John Hopkins Medicine’e göre, huzursuz bacak sendromlu kişilerin yaklaşık %15’inde demir eksikliği var ve demir seviyeleri düştükçe belirtiler daha da kötüleşiyor.

4- Nefes Darlığı

Oksijen seviyeleriniz düşükse, ne kadar derin nefes alırsanız alın havasız hissedersiniz. Normalde nefesinizin yettiği şeyleri yaparken nefes darlığı çekiyorsanız, bunun sorumlusu demir eksikliği olabilir.

5- Soluk Olmak

“Soluk” ve “hasta” kelimelerinin sıklıkla birbirinin yerine kullanılmasının bir nedeni vardır. Hemoglobin, kanınıza kırmızı rengini ve cildinize pembe renk tonunu verir. Vücudunuzdaki hemoglobin seviyelerinin düşük olması, cildinizden daha soluk görünmesine neden olur.

Ancak cilt tonunuz ne olursa olsun dudaklarınızın içi, diş etleriniz ve göz kapaklarınızın içi normalden daha az kırmızı ise, demir eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.

6- Saç Dökülmesi

Demir eksikliği, özellikle de demir eksikliği anemisine ilerlerken saç dökülmesine neden olabilir. Demir eksikliği, vücudunuzun saçınızı sağlam tutmak gibi hayati işlevleri yerine getirmesine engel olabilir. Ancak günde 100 tel saçınızın dökülmesi normaldir.

7- Kalp Çarpıntısı

Düzensiz kalp atışları, kalp çarpıntısı ve hatta kalp yetmezliği gibi sorunlar yaşıyorsanız, kalp sağlığınızın kötü olduğunu düşünmeden önce demir seviyelerinizi kontrol ettirmeniz önemlidir. Bununla birlikte, demir eksikliğinin mevcut kalp problemlerini kötüleştirebileceğini de unutmayın.

8- Endişeli Hissetmek

Demir eksikliği endişeli hissetmenize neden olabilir. Oksijen eksikliği, vücudunuzun gaz pedalına benzeyen sempatik sinir sistemini değiştirir. Ayrıca, demir eksikliği kalp atışlarınızı etkileyebileceğinden, rahat olmanız gereken bir zamanda bile endişeli hissedebilirsiniz.

9- Baş Ağrısı

Demir eksikliği olan bir vücut, diğer dokular için endişelenmeden önce beyninize oksijen vermeyi öncelikli hale getirecektir. Bu da, beynin atardamarlarının şişmesi sonucu baş ağrılarına neden olabilir.

10- Dilin Tuhaf Görünmesi

Demir eksikliği, dilin renginin soluklaşmasına neden olmasının yanı sıra, dili oluşturan kas hücrelerinde bulunan bir protein olan miyoglobin düzeylerini azaltabilir. Sonuç olarak, demir eksikliği olan birçok kişi ağrılı, iltihaplı ve garip pürüzsüz bir dilden şikayet eder.

11- Kırılgan Tırnaklar

Tırnaklarda içbükey veya kaşık şeklinde bir çöküntü, demir eksikliği belirtisi olabilir.

12- Tiroid Bozukluğu

ABD Ulusal Hipotiroidizm Akademisi’ne göre, demir eksikliği vücudunuzun tiroid fonksiyonunu yavaşlatıyor ve metabolizma artırıcı etkilerini engelliyor. Enerji düşüklüğü, kilo alımı ve hatta düşük vücut sıcaklığı fark ederseniz, doktorunuza başvurun.

Demir Eksikliği Anemisi

Anemi, kandaki kırmızı kan hücreleri seviyesinin normalin altında olmasıyla ortaya çıkar. Uzmanlara göre yaş, viral enfeksiyonlar ve bazı kronik hastalıklar dahil olmak üzere düşük RBC seviyelerine katkıda bulunabilecek birçok faktör vardır. Demir eksikliği anemisi, vücutta yeterince demir minerali bulunmadığında ortaya çıkan en yaygın anemi türüdür. Dokuların ve kasların etkili çalışması için oksijene ihtiyaç vardır. Vücudun, dokulara oksijen taşımakla sorumlu olan hemoglobin adlı bir proteini üretmek için demire ihtiyacı vardır.