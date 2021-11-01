Demir eksikliğini önleyen besinler

Demir eksikliği, vücutta ihtiyaç duyulan demirin çeşitli nedenlerle karşılanamaması durumuna denir. Demir, vücut tarafından üretilemeyen ve bu yüzden diyetle yeterli ve düzenli miktarda alınması gereken bir mineraldir. Demir eksikliği genellikle vücutta artmış demir ihtiyacı, eksik demir alımı ya da vücuttan demir kaybı nedeniyle ortaya çıkar.

Bazı yiyecekler ya da icecekler demir emilimini azaltarak emir eksikliğini tetikleyebilir. Bunlardan bazıları;

Kepek, kepekli tahıllar

Yağlı tohumlar (örneğin, soya, yer fıstığı)

Kahve

Siyah çay

Soya ve soya sütünden elde edilen protein (kazein)

Kalsiyum tuzları (Çeşitli maden sularında bulunur.

Bu yiyecek ve içecekler mümkünse demir içeren gıdalarla birlikte tüketilmemelidir.