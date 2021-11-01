Demir eksikliğini önleyen besinler
Demir eksikliği, vücutta ihtiyaç duyulan demirin çeşitli nedenlerle karşılanamaması durumuna denir.
Demir eksikliği, vücutta ihtiyaç duyulan demirin çeşitli nedenlerle karşılanamaması durumuna denir. Demir, vücut tarafından üretilemeyen ve bu yüzden diyetle yeterli ve düzenli miktarda alınması gereken bir mineraldir. Demir eksikliği genellikle vücutta artmış demir ihtiyacı, eksik demir alımı ya da vücuttan demir kaybı nedeniyle ortaya çıkar.
Bazı yiyecekler ya da icecekler demir emilimini azaltarak emir eksikliğini tetikleyebilir. Bunlardan bazıları;
Kepek, kepekli tahıllar
Yağlı tohumlar (örneğin, soya, yer fıstığı)
Kahve
Siyah çay
Soya ve soya sütünden elde edilen protein (kazein)
Kalsiyum tuzları (Çeşitli maden sularında bulunur.
Bu yiyecek ve içecekler mümkünse demir içeren gıdalarla birlikte tüketilmemelidir.