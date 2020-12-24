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Sağlık Demir eksikliği olan çocuklarda korona bulaşır mı?
Sağlık

Demir eksikliği olan çocuklarda korona bulaşır mı?

Demir eksikliği nasıl giderilir, demir eksikliği neden olur? Demir eksikliğine ne iyi gelir? Demir eksikliği, vücutta yeterli miktarda demir olmadığı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Demir eksikliği alyuvarlar kan hücrelerinin sayısının azalmasına yol açar ve bunun sonucunda da kansızlık veyahut da anemiye sebebiyet verir. Peki demir eksikliği olan çocuklarda korona bulaşır mı? Demir eksikliği çocuklarda hangi hastalığa neden olur? Korona demir eksikliği olan çocuklara bulaşır mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-24 10:47:00 - 2020-12-24 10:48:46
Demir eksikliği olan çocuklarda korona bulaşır mı?

Demir eksikliği belirtileri neler olduğu sıklıkla merak edilmekte. Demir eksikliğinin gelişme hızına göre belirti ve bulguların şiddeti değişebilmektedir. Demir eksikliğinin yavaş geliştiği vatandaşlarda belirtiler daha silik olabilmektedir.

Demir eksikliği belirtileri neler? 

Yorgunluk, solukluk nefes darlığı, baş ağrısı, baş dönmesi, algılama-öğrenme performansında azalma, kalp çarpıntısı, kuru ve yıpranmış saç ve ciltlerdir.

Korona demir eksikliği olan çocuklara bulaşır mı?

Dicle Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kamil Yılmaz, PCR testi ile tanı konulan yaklaşık 40 corona virüsü hastası çocukta D vitamini düzeyi üzerine çalışma yaptıklarını ve bu hastaların yüzde 72'lik gibi bir kısmında D vitamini eksikliği ya da yetersizliğinin saptandığını söyledi. Klinikte yapılan çalışmalarda çocukların yüzde 72’sinde D vitamini eksikliği ya da yetersizliği tespit edildi. Yılmaz, “Koronavirüs hastalarında anlamlı oranlarda D vitamini düşüklüğünün daha fazla olduğunu tespit ettik” dedi.

D vitamini nasıl alınır?

D vitaminiyle ilgili en doğal kullanımın güneş ışığı olduğunu vurgulayan Yılmaz, çocukların haftada 3 gün yarım saat güneş ışığında kalması gerektiğine dikkat çekti.

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