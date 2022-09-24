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Spor Demir Ege Tıknaz kimdir kaç yaşında?
Spor

Demir Ege Tıknaz kimdir kaç yaşında?

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz ile profesyonel sözleşme imzaladı. Peki, Demir Ege Tıknaz kimdir?

Yeniakit Publisher
2022-09-24 19:29:00 -
Demir Ege Tıknaz kimdir kaç yaşında?

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlıların futbol akademisinde yetişen Demir Ege Tıknaz'la profesyonel sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile bir araya gelen genç oyuncunun, sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Demir Ege Tıknaz kimdir kaç yaşında?

Demir Ege Tıknaz 17 Ağustos 2004'te İstanbul'da dünyaya geldi. Merkez orta sahada oynayan Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş futbol akademisini futbol kariyerine başladı.

Beşiktaş U19 takımıyla 25 maça çıkan genç futbolcu, 2 kez fileleri havalandırdı.

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